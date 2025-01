Inmet mantém alerta de "perigo potencial" para estados por conta das chuvas; veja previsão do tempo

As tempestades e chuvas intensas, que vêm atingindo grande parte do país nas últimas semanas, chegam à região Sul nesta quarta-feira, 14. Ao menos outros 21 estados, totalizando 24, mais o Distrito Federal, também devem enfrentar precipitações fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para hoje, sendo dois de "Perigo Potencial" na cor amarela, e um de "Perigo", na cor laranja.

Nesta quarta-feira, a chuva chega aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na fronteira com Paraguai e Argentina. O tempo segue instável no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O alerta de "Perigo", na cor laranja, avisam que é possível que tenha chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos até 100 km/h), e se concentra especialmente no Centro-Oeste e Nordeste do país, atingindo alguns estados das regiões Norte e Sudeste. O órgão aconselha que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.