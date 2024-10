Inmet faz alerta para chuvas intensas. Veja previsão do tempo para o fim de semana

Chuvas intensas vão atingir nove estados neste sábado, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mesmo com chuvas, o calor deve persistir ainda no fim de semana, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, com capitais atingindo máximas acima de 30°C.

Veja os alertas emitidos pelo Inmet

Neste sábado, o Inmet prevê chuvas intensas no Acre, Amazonas, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo. O alerta indica chuva de até 50mm por dia e ventos intensos.

No Rio e em São Paulo, o instituto também prevê acumulado de chuva, sem alerta para ventos. Nas capitais, as máximas serão de 25°C e 24°C, e as mínimas de 19°C e 14°C, respectivamente.

Quanto às temperaturas das outras capitais, algumas máximas podem se aproximar da casa dos 40°C, como Cuiabá (43°C), Goiânia (40°C), Palmas (38°C) e Porto Velho (39°C). Por outro lado, no Sul, as mínimas devem cair, chegando a 9°C em Curitiba, 15°C em Florianópolis e 12°C em Porto Alegre.

Quando termina o calorão?

O calor por vários dias consecutivos pode comprometer novamente a qualidade do ar, com potencial ainda alto para queimadas no país e visibilidade prejudicada com céu mais esbranquiçado. A umidade do ar no decorrer desta semana pode ficar em alerta em várias capitais.

Segundo o Inmet, um alerta de onda de calor atinge diretamente o Centro-Sul do país ao longo desta semana. Além de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, Bahia e Tocantins também devem estar alerta para o clima seco, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%.

A tendência é que esta onda de calor, dure pelo menos até o dia 8 de outubro em grande parte do Brasil. As temperaturas, especialmente no Centro-Oeste, no interior de SP, no Tocantins e interior do Nordeste voltam a ficar cerca de 3 a 5 °C acima da média e as máximas podem atingir novamente valores próximos a 38 e 39 °C. Em Cuiabá e na cidade de Corumbá, no oeste de MS, a semana tem máximas previstas de 40/42 °C.

A expectativa é que na noite de quarta-feira, a chegada de uma frente fria comece a trazer novamente o retorno do ar frio no Sul e em parte da Região Sudeste, provocando uma ligeira queda nas temperaturas no leste e sul de SP no final desta próxima semana. Porém, mesmo com a chegada deste sistema, áreas do Brasil central continuarão muito quentes, com temperaturas acima da média ainda entre Minas, Goiás e parte do leste de Mato Grosso.

A chuva vai voltar?

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que, com a chegada de outubro, algumas regiões vão voltar a ter chuva com mais regularidade, enquanto outras ainda vão enfrentar tempo seco. O último dia de setembro será quente principalmente em capitais do Sudeste e do Sul — precipitações isoladas são esperadas em regiões do Norte e do Nordeste, como em Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Luís (MA).

Como estará o tempo em outubro?

Ao longo do mês, as chuvas devem, gradualmente, retornar e avançar pelo Brasil, segundo o instituto. A previsão indica precipitações acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com chances do retorno gradual para a região central do País, durante a segunda quinzena do mês.

Em quais regiões deve chover?

— No Mato Grosso do Sul, todo o Sudeste, e também boa parte dos estados do Sul, a tendência é que a chuva fique dentro da média, ou um pouco acima da média. A frequência de passagens de frentes frias na região deve favorecer esse cenário — afirmou o meteorologista Guilherme Alves, do Climatempo.

O avanço vai das chuvas começar pelo Centro-Sul, no entanto, na maior parte do Nordeste, norte de Minas Gerais e de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, são previstas chuvas próximas e abaixo da média. Enquanto isso, nas regiões sudoeste do Amazonas e do Pará, bem como no norte de Rondônia, as precipitações também devem ocorrer com frequência acima da média.

De acordo com o Alves, a chuva ainda deve permanecer distante das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. Nestas áreas, as precipitações devem se manter em torno de 20 a 30 milímetros abaixo do que é esperado para todo o mês de outubro.

— A região Norte, que segue sobre esse efeito do verão amazônico, que deixa a chuva abaixo da média. Para o Nordeste, as chuvas retornam, mas o interior segue com chuva abaixo da normalidade. Outra região bastante afetada é a região norte do Mato Grosso e norte de Goiás, onde o verão amazônico também impacta diretamente.

Temperatura altas

A previsão indica temperaturas acima da média em grande parte do país, devido à redução das chuvas, com possibilidade de ocorrência de alguns dias de calor em excesso, principalmente em áreas do Mato Grosso, oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, onde as temperaturas médias poderão ultrapassar os 28ºC.

— O mês de outubro deve ter temperaturas acima da normalidade em amplas áreas do Brasil. O destaque fica principalmente para a região norte, com o verão amazônico. Outro destaque fica para a região nordeste, principalmente a região do Maranhão, Piauí, interior nordestino — afirma o especialista.

Já no Rio Grande do Sul e áreas pontuais de Santa Catarina e Paraná, são previstos valores abaixo da média. Em áreas de maior altitude das regiões Sul e Sudeste, são previstas temperaturas inferiores à 17ºC.

— A atuação de uma massa de ar quente nos primeiros dias de outubro deve favorecer principalmente para esse cenário de temperaturas acima da normalidade em amplas áreas brasileiras, pegando principalmente Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa característica dessa massa mais quente deve jogar as temperaturas em torno de um grau ou um grau e meio acima da média esperada para outubro.