Inmet emite aletas de 'perigo' e 'perigo potencial' para 22 estados hoje; veja previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nove alertas para chuvas intensas, que devem atingir ao menos 22 estados, além do Distrito Federal, ao longo desta quinta-feira, 30. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, o aviso é de "Perigo" para precipitações fortes, enquanto no restante do país, o perigo é menor. No Sul, uma pequena faixa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem estar em alerta para alagamentos e deslizamentos.

Alertas do Inmet para esta quinta-feira

Segundo o Inmet, sete alertas amarelos, de "Perigo Potencial" para chuvas intensas, devem atingir ao menos 22 estados. São eles, Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele representa a probabilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos entre 40 e 60 km/h.

Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, o aviso laranja é de "Perigo" para precipitações fortes. A região deve ser afetada por chuvas de até 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h). Há também risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Sul, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o alerta também é de "Perigo", mas para acumulado de chuvas. Com precipitações de até 100 mm/dia, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, e transbordamentos de rios.