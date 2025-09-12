Inmet emite alerta de grande perigo por umidade abaixo de 12% em quatro estados e no DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “grande perigo” nesta quinta-feira, 11, devido à baixa umidade do ar prevista para diversas regiões do país.

A umidade relativa do ar deve cair abaixo dos 12%, nível considerado crítico e com potencial para causar danos à saúde humana. Segundo o órgão, o alerta é válido entre as 13h e 18h.

O aviso abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal, incluindo localidades como o Centro Goiano, Leste Goiano, Distrito Federal, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Sul e Sudoeste de Minas, além de cidades paulistas como Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

O Inmet orienta a população a evitar atividades físicas ao ar livre durante o período crítico, manter-se hidratado e usar umidificadores ou toalhas molhadas para aliviar os efeitos do ar seco.

Risco à saúde e recomendações

Segundo protocolos da Organização Mundial da Saúde, níveis de umidade abaixo de 20% já representam risco à saúde. Quando os índices ficam abaixo de 12%, como previsto, aumentam os riscos de problemas respiratórios, sangramentos nasais, desidratação e agravamento de doenças crônicas.

O instituto recomenda especial atenção a grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares.