Tim amplia presença em infraestrutura e atinge 10 mil km de rodovias conectadas

A Tim ampliou sua atuação para além das telecomunicações tradicionais e passou a investir em soluções tecnológicas para dois setores estratégicos da economia brasileira: o agronegócio e a infraestrutura rodoviária.

O movimento começou em 2022 e já resultou em contratos que somam 10 mil quilômetros de rodovias conectadas.

A estratégia foi detalhada por Paulo Humberto Gouvea, diretor de soluções corporativas da companhia, em entrevista ao podcast EXAME Infra, produzido pela EXAME em parceria com a Suporte. O primeiro grande projeto foi implementado na Eco Araguaia, marcando a entrada da operadora no segmento.

Atualmente, a empresa atua em 24 concessões rodoviárias, sendo que apenas no último ano conquistou 12 novos contratos. Segundo o executivo, a expansão está diretamente ligada ao avanço dos modelos de concessão e à exigência crescente de conectividade nas licitações.

“O resultado é maior quando setor público e privado trabalham em conjunto em prol de um bem comum”, afirmou. Ele destaca que a conectividade passou a ser um elemento obrigatório nos novos contratos e renovações. “Nas novas concessões, a conectividade deixou de ser opcional e passou a ser exigência central.”

A evolução desse modelo acompanha mudanças regulatórias e operacionais no setor de infraestrutura, com maior integração entre tecnologia e serviços ao usuário.

Conectividade e seu impacto nas rodovias

O avanço de tecnologias como o 4G tem permitido ganhos operacionais e de segurança nas rodovias. Segundo Gouvea, o principal objetivo é reduzir acidentes e melhorar a experiência dos usuários.

“O que a gente não gostaria é um acidente grave. A tecnologia ajuda exatamente a evitar esse tipo de situação”, disse. Para ele, o foco está em garantir que motoristas entrem e saiam das rodovias com segurança.

Além da segurança, a conectividade também viabiliza sistemas de videomonitoramento mais eficientes. Com redes mais robustas, concessionárias conseguem acessar imagens em tempo real e utilizar inteligência artificial para análise de dados, o que agiliza processos como identificação de ocorrências e aplicação de multas.

Outro exemplo citado é o projeto de iluminação inteligente na Rodovia Presidente Dutra, desenvolvido em parceria com a Motiva. Segundo o executivo, foram instalados cerca de 9 mil pontos de iluminação conectada.

A tecnologia também sustenta a implementação do sistema free flow, modelo de pedágio eletrônico sem parada. “Se você tiver que parar em todas as praças, pode perder mais de uma hora de viagem”, afirmou. O sistema permite fluxo contínuo de veículos, reduz congestionamentos e melhora a eficiência das rodovias.

Para Gouvea, a digitalização das concessões é irreversível. “A tecnologia está sendo aplicada nos novos modelos, trazendo transformação digital, eficiência e produtividade, além de melhor qualidade para o usuário”, disse.

EXAME Infra

O EXAME Infra é o podcast da EXAME em parceria com a Suporte, empresa especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. O programa tem episódios quinzenais disponíveis no canal da EXAME no YouTube.