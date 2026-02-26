Tarcísio realiza leilão de R$ 6 bi da nova sede do governo no centro de SP

O governo de São Paulo realiza nesta quinta-feira, 26, na B3, o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) de R$ 6 bilhões para construção e operação do Novo Centro Administrativo estadual

O projeto prevê a transferência da sede do Executivo para a região dos Campos Elíseos, no centro da capital.

A entrega dos envelopes ocorreu na segunda-feira, 23, e, segundo apurou a EXAME, a concorrência recebeu duas propostas.

Disputam o certame o Consórcio Acciona-Construcap, formado por Acciona e Construcap, e o Consórcio MEZ-RZK Novo Centro, composto por Zetta Infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK Empreendimentos Imobiliários e Iron Property.

A concessão terá prazo de 30 anos. O vencedor será o grupo que oferecer o maior desconto sobre a contraprestação pública mensal máxima, fixada em R$ 76,6 milhões.

A concessionária vencedora ficará responsável pela construção, operação e manutenção do complexo ao longo do contrato.

O leilão estava inicialmente previsto para o fim de 2025, mas foi adiado e teve o edital republicado após empresas interessadas solicitarem mais prazo para concluir garantias e documentação.

O investimento total estimado é de R$ 6 bilhões, sendo R$ 3,4 bilhões aportados pelo governo estadual e R$ 2,7 bilhões pelo parceiro privado vencedor da disputa.

O novo complexo deve reunir o gabinete do governador, secretarias e órgãos estaduais hoje espalhados por mais de 40 endereços e concentrar cerca de 22 mil servidores. A estrutura será implantada no entorno da Praça Princesa Isabel.

Nova sede do governo: leilão será disputado por dois consóricos (Ópera Arquitetura/Divulgação)

Segundo a administração estadual, a mudança busca modernizar a gestão pública e reduzir custos administrativos, além de impulsionar a atividade econômica e requalificar a região central, frequentemente associada à degradação urbana e à precariedade social.

O projeto inclui o restauro de 17 imóveis tombados e a ampliação em mais de 40% das áreas verdes do Parque Princesa Isabel. Estão previstos ainda 25 mil metros quadrados destinados a comércio e serviços, além da construção de um novo terminal de ônibus integrado à Estação Luz do Metrô e da CPTM.

A nova estrutura também contará com teatro, auditórios, salas multiuso e outros espaços de uso institucional.

Centro administrativo e requalificação urbana

O plano do governo prevê que a transferência do gabinete e das secretarias para os Campos Elíseos funcione como eixo de reorganização da região. A proposta combina concentração administrativa com intervenções urbanas, preservação de patrimônio histórico e ampliação de áreas verdes.

Ao centralizar órgãos hoje distribuídos em dezenas de prédios alugados ou próprios, o governo afirma que pretende racionalizar estruturas, reduzir despesas e fortalecer a presença institucional no centro da capital.