Brasil

Guia do CidadãoInfraestrutura

Tarcísio realiza leilão de R$ 6 bi da nova sede do governo no centro de SP

O investimento total estimado é de R$ 6 bilhões, sendo R$ 3,4 bilhões aportados pelo governo estadual e R$ 2,7 bilhões pelo parceiro privado vencedor da disputa

Nova sede do governo de SP: O projeto inclui o restauro de 17 imóveis tombados e a ampliação em mais de 40% das áreas verdes do Parque Princesa Isabel (Ópera Arquitetura/Divulgação)

Nova sede do governo de SP: O projeto inclui o restauro de 17 imóveis tombados e a ampliação em mais de 40% das áreas verdes do Parque Princesa Isabel (Ópera Arquitetura/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06h00.

O governo de São Paulo realiza nesta quinta-feira, 26, na B3, o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) de R$ 6 bilhões para construção e operação do Novo Centro Administrativo estadual

O projeto prevê a transferência da sede do Executivo para a região dos Campos Elíseos, no centro da capital.

A entrega dos envelopes ocorreu na segunda-feira, 23, e, segundo apurou a EXAME, a concorrência recebeu duas propostas.

Disputam o certame o Consórcio Acciona-Construcap, formado por Acciona e Construcap, e o Consórcio MEZ-RZK Novo Centro, composto por Zetta Infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK Empreendimentos Imobiliários e Iron Property.

A concessão terá prazo de 30 anos. O vencedor será o grupo que oferecer o maior desconto sobre a contraprestação pública mensal máxima, fixada em R$ 76,6 milhões.

A concessionária vencedora ficará responsável pela construção, operação e manutenção do complexo ao longo do contrato.

O leilão estava inicialmente previsto para o fim de 2025, mas foi adiado e teve o edital republicado após empresas interessadas solicitarem mais prazo para concluir garantias e documentação.

O investimento total estimado é de R$ 6 bilhões, sendo R$ 3,4 bilhões aportados pelo governo estadual e R$ 2,7 bilhões pelo parceiro privado vencedor da disputa.

O novo complexo deve reunir o gabinete do governador, secretarias e órgãos estaduais hoje espalhados por mais de 40 endereços e concentrar cerca de 22 mil servidores. A estrutura será implantada no entorno da Praça Princesa Isabel.

Nova sede do governo: leilão será disputado por dois consóricos (Ópera Arquitetura/Divulgação)

Segundo a administração estadual, a mudança busca modernizar a gestão pública e reduzir custos administrativos, além de impulsionar a atividade econômica e requalificar a região central, frequentemente associada à degradação urbana e à precariedade social.

O projeto inclui o restauro de 17 imóveis tombados e a ampliação em mais de 40% das áreas verdes do Parque Princesa Isabel. Estão previstos ainda 25 mil metros quadrados destinados a comércio e serviços, além da construção de um novo terminal de ônibus integrado à Estação Luz do Metrô e da CPTM.

A nova estrutura também contará com teatro, auditórios, salas multiuso e outros espaços de uso institucional.

Centro administrativo e requalificação urbana

O plano do governo prevê que a transferência do gabinete e das secretarias para os Campos Elíseos funcione como eixo de reorganização da região. A proposta combina concentração administrativa com intervenções urbanas, preservação de patrimônio histórico e ampliação de áreas verdes.

Ao centralizar órgãos hoje distribuídos em dezenas de prédios alugados ou próprios, o governo afirma que pretende racionalizar estruturas, reduzir despesas e fortalecer a presença institucional no centro da capital.

Acompanhe tudo sobre:Estado de São PauloLeilões

Mais de Brasil

Nova sede será estopim da reocupação do centro, dizem sócios do Ópera

Previsão do tempo: Inmet emite alerta vermelho para chuvas na região Sudeste

Renovação de saneamento em BH deve sair nos próximos dias, diz CEO da Copasa

Trabalhamos para concluir a privatização no 1º semestre, diz CEO da Copasa

Mais na Exame

Brasil

Nova sede será estopim da reocupação do centro, dizem sócios do Ópera

EXAME Agro

Biotrop, de insumos biológicos, cresce e quer superar R$ 1 bilhão em 2026

Pop

A nova onda das celebridades é investir em energéticos, mas o futuro é incerto

Inteligência Artificial

O teste da empresa mais valiosa do mundo