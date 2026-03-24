SP prevê ciclovia de 25 km na região de Campinas, uma das maiores do estado

O governo de São Paulo incluiu a construção de uma ciclovia de 25 quilômetros entre cidades da regiao de Campinas no pacote de concessão da Rota Mogiana, leiloado no fim de fevereiro.

O trajeto seguirá pela SP-107, passando por Holambra, entre os munícipios de Artur Nogueira e Santo Antônio de Posse

Com 25 quilõmetros de extensão, o projeto coloca a estrutura entre as maiores ciclovias do estado, superando trechos urbanos como o da Marginal Pinheiros, na capital paulista. O investimento estimado é de R$ 30 milhões.

A obra integra o contrato da Rota Mogiana, leiloada em fevereiro na B3. O consórcio vencedor, liderado pelo grupo Azevedo e Travassos, ofereceu R$ 1,08 bilhão de outorga ao estado.

O contrato prevê R$ 9,4 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos em cerca de 520 quilômetros de rodovias. A concessionária será responsável por obras como duplicações, faixas adicionais, marginais e dispositivos de acesso.

O projeto também inclui intervenções voltadas à segurança viária e à ampliação da capacidade das estradas, além de mudanças na política tarifária em pedágios já existentes.

Ciclovia entra como componente de pacote maior de infraestrutura

A inclusão da ciclovia ocorre dentro de um conjunto mais amplo de intervenções viárias. O lote da concessão atravessa 22 municípios e deve impactar cerca de 2,3 milhões de pessoas.

A ciclovia aparece como um dos elementos complementares do projeto, em meio a obras voltadas principalmente à logística rodoviária.

O governo estadual também projeta a geração de cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos ao longo do período de concessão, além de ganhos operacionais na ligação entre a região de Campinas, o eixo de Ribeirão Preto e áreas próximas à divisa com Minas Gerais.