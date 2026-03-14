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Serra das Araras começará a ser entregue em 2027, diz CEO da Motiva Rodovias

Em entrevista ao EXAME Infra, Eduardo Camargo detalhou previsão de entrega da obra que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e dará solução a um dos maiores gargalos da via

Trecho em obra da Serra das Araras: rodovia ficará pronta em 2027, dois anos antes do previsto, diz CEO da Motiva Rodovias (Motiva/Divulgação)

Trecho em obra da Serra das Araras: rodovia ficará pronta em 2027, dois anos antes do previsto, diz CEO da Motiva Rodovias (Motiva/Divulgação)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 14 de março de 2026 às 08h01.

A entrega da obra na Serra das Araras, pensada para melhorar o trecho da rodovia (BR-116) que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, começará a ser entregue no ano que vem, segundo Eduardo Camargo, CEO da Motiva Rodovias, concessionária responsável pela via.

"A gente deve antecipar a obra completa em dois anos", disse Camargo em entrevista ao novo episódio do EXAME Infra, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte. "Uma das pistas em um ano."

A obra, que começou em abril de 2024, deveria começar a ser entregue em 2029. Segundo Camargo, isso deve ocorrer em 2027.

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A Motiva Rodovias é responsável por realizar as obras da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, na Serra das Araras. O trecho de 8 km na região é marcado por curvas que seguem o mesmo desenho original da rota, traçada há quase 100 anos.

"É um gargalo histórico da infraestrutura rodoviária que liga as duas principais metrópoles do Brasil", falou Camargo. "Então, você tem uma serra com desenho da década de 50 com caminhões fazendo curvas a 40km por hora, com tombamentos de carga frequentes, é uma viagem desconfortável que gera um grande aumento no custo de transporte entre essas duas capitais."

LEIA MAIS: Motiva investirá R$ 67 bi em rodovias e trilhos na próxima década, diz CEO

A obra na Serra das Araras

Segundo o CEO da Motiva Rodivias, o que está sendo feito na Serra das Araras é um investimento nas nas tanto na pista de subida quanto na pista de descida. "Eu costumo dizer que a gente tá fazendo uma rodovia dos Bandeirantes na Serra das Araras", falou.

A obra tem o custo estimado de R$ 1,5 bilhão e atua no trecho entre as cidades Piraí e Paracambi.

Trecho em obra da Serra das Araras: rodovia ficará pronta em 2027, dois anos antes do previsto, diz CEO da Motiva Rodovias (Motiva/Divulgação)

"São quatro quatro faixas por sentido, mais acostamento, com uma velocidade de diretriz de 80km por hora. Estamos dobrando a velocidade, [fazendo] um traçado moderno", disse.

A Motiva está construindo 24 viadutos para realizar a transformação no trecho que, segundo Camargo. "É uma serra com caminhões fazendo curvas a 40 quilômetros por hora. Há tombamentos de carga frequentes, uma viagem desconfortável, que gera um grande aumento no custo de transporte entre essas duas capitais", afirmou. 

Após a obra, serão quatro faixas por sentido (subida e descida), com acostamento. O projeto tem um custo estima de R$ 1,5 bilhão para dar conta da demanda de 390 mil veículos mensais, 36% deles veículos de cargas, com grande lentidão e acidentes quase diários.

"E essa é uma obra que está super adiantada", disse. "A gente está em fase final de negociação, tanto com a agência reguladora quanto com o nosso parceiro que executa a obra para antecipá-la. Devemos antecipar a obra completa em 2 anos. Uma das pistas em um ano. É uma amostra da nossa capacidade de execução e planejamento."

EXAME Infra

O EXAME Infra é o podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. O programa tem episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME.

Veja os episódios:

Ep. 1 - EXAME INFRA: SP planeja concessões de rodovias, CPTM e mais com R$ 30 bi em investimentos

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Ep.2 - EXAME INFRA: Com prazo para setembro de 2026, Via Appia quer antecipar entrega final do Rodoanel Norte

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Ep. 3 - EXAME INFRA: Rodovias, ferrovias, 'antídoto' para o câmbio: a agenda de R$ 160 bi do Ministério dos Transportes

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Ep. 4 - '26 anos em 5': rodovias no Brasil terão R$ 150 bi em investimentos até 2030, diz presidente da ABCR

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Ep. 5 - Com R$ 22 bi ao ano, Brasil ainda investe menos da metade para atingir meta de saneamento

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Ep. 6  - Privatização da Sabesp triplica velocidade da empresa, que contrata R$ 15 bi em 90 dias, diz diretor

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Ep. 7  - Investimento no Porto de Santos chega a R$ 22 bi e promete modernização e integração com a cidade

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Ep. 8  - Rumo investe R$ 6,5 bi para conectar terminal de grãos ao 'coração' da soja no MT

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Ep. 9 - Concessionárias investirão R$ 40 bi de rodovias a hidrovias até 2029, diz CEO da MoveInfra

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Ep. 10 - Fundos de investimentos se consolidaram no mercado de leilões, diz CEO de concessões de R$ 27 bi

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Ep. 11 - 'Brasil tem pressa' e licenciamento ambiental deve ser votado antes do recesso, diz Arnaldo Jardim

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Ep. 12 - Governo de São Paulo prepara leilão de R$ 20 bilhões para saneamento em cidades fora da Sabesp

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Ep. 13 - Com R$ 30 bi em Capex até 2030, EcoRodovias prioriza seletividade, diz diretor-geral

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Ep. 14 - Aegea avalia IPO em 2027 e prepara estrutura para novo ciclo de expansão e investimentos

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Ep. 15 - Repactuação de rodovias atraem poucos players — mas Fernão Dias deve ter disputa, diz especialista

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Ep. 16 - Com R$ 20 bi em PPPs e concessões, RS avança com leilões de rodovias, saúde e educação

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EP. 17 - Sanepar planeja disputar concessões fora do Paraná a partir de 2026, diz presidente

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Ep. 18 - Motiva prevê R$ 60 bi de capex e aposta em 'seletividade e rentabilidade' com rodovias e trilhos

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Ep. 19 - Brasil investirá R$ 300 bilhões em infraestrutura em 2026, prevê presidente da Abdib

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Ep.20 - Programa ESG pode trazer R$ 21 bi em concessões de rodovias e ferrovias, diz diretor ANTT

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Ep. 21 - TIC Trens tem interesse no leilão das linhas 10-Turquesa e 14, diz CEO

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Ep. 22 - ANTT deve realizar 12 leilões de rodovias e três de ferrovias em 2026

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Ep. 23 - Temos interesse no projeto da Linha 16 de metrô de SP, diz CEO da Acciona

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Leia mais

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