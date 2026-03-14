Serra das Araras começará a ser entregue em 2027, diz CEO da Motiva Rodovias

A entrega da obra na Serra das Araras, pensada para melhorar o trecho da rodovia (BR-116) que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, começará a ser entregue no ano que vem, segundo Eduardo Camargo, CEO da Motiva Rodovias, concessionária responsável pela via.

"A gente deve antecipar a obra completa em dois anos", disse Camargo em entrevista ao novo episódio do EXAME Infra, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte. "Uma das pistas em um ano."

A obra, que começou em abril de 2024, deveria começar a ser entregue em 2029. Segundo Camargo, isso deve ocorrer em 2027.

A Motiva Rodovias é responsável por realizar as obras da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, na Serra das Araras. O trecho de 8 km na região é marcado por curvas que seguem o mesmo desenho original da rota, traçada há quase 100 anos.

"É um gargalo histórico da infraestrutura rodoviária que liga as duas principais metrópoles do Brasil", falou Camargo. "Então, você tem uma serra com desenho da década de 50 com caminhões fazendo curvas a 40km por hora, com tombamentos de carga frequentes, é uma viagem desconfortável que gera um grande aumento no custo de transporte entre essas duas capitais."

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A obra na Serra das Araras

Segundo o CEO da Motiva Rodivias, o que está sendo feito na Serra das Araras é um investimento nas nas tanto na pista de subida quanto na pista de descida. "Eu costumo dizer que a gente tá fazendo uma rodovia dos Bandeirantes na Serra das Araras", falou.

A obra tem o custo estimado de R$ 1,5 bilhão e atua no trecho entre as cidades Piraí e Paracambi.

Trecho em obra da Serra das Araras: rodovia ficará pronta em 2027, dois anos antes do previsto, diz CEO da Motiva Rodovias (Motiva/Divulgação)

"São quatro quatro faixas por sentido, mais acostamento, com uma velocidade de diretriz de 80km por hora. Estamos dobrando a velocidade, [fazendo] um traçado moderno", disse.

A Motiva está construindo 24 viadutos para realizar a transformação no trecho que, segundo Camargo. "É uma serra com caminhões fazendo curvas a 40 quilômetros por hora. Há tombamentos de carga frequentes, uma viagem desconfortável, que gera um grande aumento no custo de transporte entre essas duas capitais", afirmou.

Após a obra, serão quatro faixas por sentido (subida e descida), com acostamento. O projeto tem um custo estima de R$ 1,5 bilhão para dar conta da demanda de 390 mil veículos mensais, 36% deles veículos de cargas, com grande lentidão e acidentes quase diários.

"E essa é uma obra que está super adiantada", disse. "A gente está em fase final de negociação, tanto com a agência reguladora quanto com o nosso parceiro que executa a obra para antecipá-la. Devemos antecipar a obra completa em 2 anos. Uma das pistas em um ano. É uma amostra da nossa capacidade de execução e planejamento."

EXAME Infra

O EXAME Infra é o podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. O programa tem episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME.

Veja os episódios:

Ep. 14 - Aegea avalia IPO em 2027 e prepara estrutura para novo ciclo de expansão e investimentos

Ep. 22 - ANTT deve realizar 12 leilões de rodovias e três de ferrovias em 2026