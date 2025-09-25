São Paulo é 3ª megacidade com infraestrutura mais forte, diz estudo

Analistas da empresa Safwan Bashundhara Global (SBG), grupo empresarial baseado em Bangladesh, compararam dados de diversas megacidades (cidades com 8 milhões de habitantes ou mais) pelo mundo e as ranquearam em diversas categorias, para definir quais delas têm a infraestrutura mais resiliente.

No ranking geral, divulgado nesta semana, a cidade de São Paulo ficou em terceiro lugar, apresentando uma média total de 8,44. A metrópole brasileira ficou atrás de Paris em segundo, com 9,02, e de Londres em primeiro, com pontuação de 9,53.

"São Paulo tem a pior pontuação em infraestrutura ambiental (3,59/10), mas ocupa a terceira posição entre os dez primeiros em qualidade do ar (0,72) e supera Londres e Paris em acessibilidade a serviços de saúde (4,63/10). A cidade também tem o dobro da população de Paris, com 22,9 milhões de habitantes", diz o relatório.

"Acessibilidade e serviços de saúde sólidos são vitais para a construção de megacidades resilientes, visto que populações densas são vulneráveis ​​a riscos à saúde, como surtos de doenças e sobrecarga nos serviços de saúde. Além disso, isso pode promover a equidade social e impulsionar a economia, já que uma população mais saudável pode ter forças de trabalho mais produtivas", afirma o material.

São Paulo superou cidades como Bogotá, Buenos Aires e Nova York na pontuação geral de infraestrutura.

Além disso, no top 10, o Rio de Janeiro está em sétimo lugar. A capital fluminense apresenta uma pontuação total de 8,15 e se destaca mais em sua infraestrutura ambiental.

O Brasil é o único país a aparecer duas vezes dentre as 10 primeiras megacidades. Veja a lista completa do top 10, com as respectivas notas

Londres, Reino Unido - 9,35 Paris, França - 9,02 São Paulo, Brasil - 8,44 Dar es-Salaam, Tanzânia - 8,39 Kinshasa, República Democrática do Congo - 8,22 Bogotá, Colômbia - 8,21 Rio de Janeiro, Brasil - 8,15 Buenos Aires, Argentina - 8,10 Nova York, Estados Unidos - 8,06 Bengaluru, Índia - 8

Entenda o ranking

O estudo analisou as megacidades e deu uma média de 0 a 10, com base na pontuação geral de sua infraestrutura. Os critérios avaliados incluem:

Infraestrutura ambiental – áreas verdes, sustentabilidade de áreas com densas construções, acesso da população a zonas verdes como parques e reservas;

– áreas verdes, sustentabilidade de áreas com densas construções, acesso da população a zonas verdes como parques e reservas; Qualidade do ar - emissões de CO2 e outros gases nocivos

- emissões de CO2 e outros gases nocivos Acesso a serviços de saúde - hospitais e farmácias per capita e parcela da população que vive dentro de 1km desses serviços;

- hospitais e farmácias per capita e parcela da população que vive dentro de 1km desses serviços; Infraestrutura de mobilidade – comprimento de ruas e suas densidades, porcentagem de congestionamento e tempo médio de jornada para cobrir 10 km.

Em comparação, as cinco megacidades com pior pontuação foram

Xangai, China – 5.18

Surat, Índia – 5.53

Dhaka, Bangladesh – 5.57

Nova Délhi, Índia – 5.57

Lagos, Nigéria – 5.60

Paradoxalmente, a pontuação média dessas últimas 5 megacidades em infraestrutura ambiental e qualidade do ar foi, em média, notavelmente maior do que suas equivalentes no top 10. Shanghai ostenta uma pontuação de 10/10 no critério de qualidade do ar.

Todavia, essas últimas cidades pecam em seus acessos a serviços de saúde e em sua infraestrutura de mobilidade.