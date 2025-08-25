RS mira R$ 7 bi em concessões e PPPs de saneamento para municípios fora da Corsan

O Rio Grande do Sul planeja mobilizar R$ 7 bilhões em investimentos para universalizar o saneamento em 183 municípios que não fazem parte da concessão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), segundo o secretário da Reconstrução do Estado, Pedro Capeluppi.

Essas cidades, que somam mais de 3 milhões de habitantes, ainda convivem com deficiências no abastecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto.

"E isso é um tema crítico para o ponto de vista do desenvolvimento não só do estado, mas do Brasil como um todo. Nós precisamos ajudar mais os municípios, precisamos oferecer alternativas para que os municípios consigam também alavancar e deslanchar esses investimentos", afirmou o secretário no programa EXAME INFRA, em referência ao objetivo estabelecido pelo novo marco do saneamento legal.

A estratégia do governo estadual será apostar em concessões regionais e parcerias com as prefeituras, para ampliar ganhos de escala e atrair capital privado.

Para isso, está em andamento um processo de modelagem, conduzido com apoio do plano federal, o Fundo de Investimento e Desenvolvimento Econômico e Social (Fides), e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A previsão é realizar o leilão no primeiro semestre de 2025, oferecendo projetos estruturados ao mercado.

"Importante lembrar que teremos, claro, uma discussão muito grande com os municípios também", afirma.

Capeluppi ressalta que a universalização é uma obrigação legal e uma questão de desenvolvimento.

"É inadmissível que, em pleno século XXI, o Brasil ainda discuta falta de saneamento básico. Esse é um problema que países desenvolvidos resolveram há 200 anos. Aqui, ele ainda polui nossos mananciais, afeta a saúde pública e limita a competitividade do país", afirma.

O governo também pretende priorizar os municípios mais distantes das metas estabelecidas, de modo a acelerar a entrega de obras em áreas mais vulneráveis.

O desafio aparece em paralelo aos avanços obtidos pela Corsan privatizada, hoje controlada pela Aegea Saneamento. Desde a mudança de gestão, em 2023, os 317 municípios atendidos pela companhia registraram um salto no volume de investimentos: R$ 3,85 bilhões – quase quatro vezes a média anual histórica.

"O processo de universalização neste conjunto dos 317 municípios, que hoje são administrados pela Aegea, está muito bem encaminhado para perseguir a meta de universalização até 2033", diz Capeluppi.

O EXAME INFRA é um podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura.

