Quando a Linha 6 ficará pronta? Acciona projeta entrega parcial em 2026

A Linha 6 - Laranja de metrô de São Paulo deve ser entregue até 2027. A informação foi confirmada por André de Angelo, CEO da Acciona Brasil, responsável pela construção e administração do novo ramal.

"A conclusão da estação Perdizes até a São Joaquim em outubro de 2027, que é o que temos compactuado com o governo e onde estamos focados", disse o executivo em entrevista ao EXAME INFRA, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte.

De Angelo afirma que o plano é que o primeiro trecho da linha seja entregue no próximo ano.

"O projeto está em plena execução para nós entregarmos de Brasilândia até a estação Perdizes em outubro de 2026", afirmou.

A construção da linha começou em 2015, sob responsabilidade de um consórcio que incluía as empreiteiras Odebrecht e Queiroz Galvão, as quais estavam envolvidas na Operação Lava Jato.

Em 2016, o grupo suspendeu os trabalhos, e, após anos de disputas com o governo estadual, se retirou do projeto.

Em 2020, a Acciona assumiu as obras, mantendo as condições do contrato anterior. Pela Concessionária Linha Uni ficará responsável pela operação do serviço por 19 anos.

Obra de alta complexidade

De acordo com André de Angelo, a obra é de alta complexidade, com algumas das estações mais profundas do meio de transporte, chegando a 70 metros de profundidade.

Segundo o CEO da Acciona Brasil, a obra conta com 18 poços de ventilação e emergência.

Ao todo, a Linha 6 - Laranja terá 15 km de túneis, com 15 estações. O trajeto irá conectar Brasilândia a São Joaquim.

"Temos 11.400 pessoas trabalhando, então isso, por si só, já é super complexo", afirmou de Angelo.

Investimento de R$ 20 bilhões

Em entrevista ao EXAME Infra, André de Angelo detalhou que o projeto todo tem o investimento aproximado de R$ 20 bilhões.

No momento, a obra já está 75% realizada. Agora, faltam os 25% de conclusão dos 15 km do ramal.

Durante sua extensão, a linha permitirá a baldeação para a Linha 7 - Rubi na estação Água Branca; para a Linha 4 - Amarela na estação Higienópolis-Mackenzie; e com a Linha 1 - Azul na estação final São Joaquim.

Como será a linha 6-Laranja

Com 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja tem como previsão transportar mais de 630 mil passageiros diariamente entre as estações Brasilândia e São Joaquim.

O trajeto, atualmente realizado por ônibus e com duração de aproximadamente 1h30, será reduzido para apenas 23 minutos. A linha contará com conexões com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela, 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda.

O governo e a concessionária discutem a inclusão de mais seis estações antes de sua inauguração. As novas estações, se confirmadas, devem ser integradas ao projeto original e não impactar significativamente o cronograma de entrega da linha. Caso o projeto de ampliação seja aprovado, a linha passará a ter 21 estações e 22 quilômetros de extensão.

Brasilândia

Maristela

Itaberaba-Hospital Vila Penteado

João Paulo I

Freguesia do Ó

Água Branca (acesso à linha 7-rubi da CPTM)

Sesc Pompeia

Perdizes

PUC-Cardoso de Almeida

FAAP-Pacaembu

Higienópolis-Mackenzie (acesso à linha 4-amarela do metrô)

14 Bis-Saracura

Bela Vista

São Joaquim (acesso à linha 1-azul do metrô)

Aclimação*

Cambuci*

Vila Monumento*

São Carlos*

Morro Grande*

Velha Campinas*

*Estações previstas no projeto de extensão

