Brasil

Guia do CidadãoInfraestrutura

Quando a Linha 6 ficará pronta? Acciona projeta entrega parcial em 2026

Projeto está com 75% dos 15 km de trilhos completos e deve ser entregue em até 2 anos

Linha-6: a obra é de alta complexidade, com algumas das estações mais profundas do meio de transporte (Divulgação)

Linha-6: a obra é de alta complexidade, com algumas das estações mais profundas do meio de transporte (Divulgação)

André Martins e Giovanna Bronze

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16h56.

A Linha 6 - Laranja de metrô de São Paulo deve ser entregue até 2027. A informação foi confirmada por André de Angelo, CEO da Acciona Brasil, responsável pela construção e administração do novo ramal.

"A conclusão da estação Perdizes até a São Joaquim em outubro de 2027, que é o que temos compactuado com o governo e onde estamos focados", disse o executivo em entrevista ao EXAME INFRA, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte. 

De Angelo afirma que o plano é que o primeiro trecho da linha seja entregue no próximo ano.

"O projeto está em plena execução para nós entregarmos de Brasilândia até a estação Perdizes em outubro de 2026", afirmou.

A construção da linha começou em 2015, sob responsabilidade de um consórcio que incluía as empreiteiras Odebrecht e Queiroz Galvão, as quais estavam envolvidas na Operação Lava Jato.

Em 2016, o grupo suspendeu os trabalhos, e, após anos de disputas com o governo estadual, se retirou do projeto.

Em 2020, a Acciona assumiu as obras, mantendo as condições do contrato anterior. Pela Concessionária Linha Uni ficará responsável pela operação do serviço por 19 anos.

Obra de alta complexidade

De acordo com André de Angelo, a obra é de alta complexidade, com algumas das estações mais profundas do meio de transporte, chegando a 70 metros de profundidade.

Segundo o CEO da Acciona Brasil, a obra conta com 18 poços de ventilação e emergência.

Ao todo, a Linha 6 - Laranja terá 15 km de túneis, com 15 estações. O trajeto irá conectar Brasilândia a São Joaquim.

"Temos 11.400 pessoas trabalhando, então isso, por si só, já é super complexo", afirmou de Angelo.

Investimento de R$ 20 bilhões

Em entrevista ao EXAME Infra, André de Angelo detalhou que o projeto todo tem o investimento aproximado de R$ 20 bilhões.

No momento, a obra já está 75% realizada. Agora, faltam os 25% de conclusão dos 15 km do ramal.

Durante sua extensão, a linha permitirá a baldeação para a Linha 7 - Rubi na estação Água Branca; para a Linha 4 - Amarela na estação Higienópolis-Mackenzie; e com a Linha 1 - Azul na estação final São Joaquim.

Como será a linha 6-Laranja

Com 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja tem como previsão transportar mais de 630 mil passageiros diariamente entre as estações Brasilândia e São Joaquim.

O trajeto, atualmente realizado por ônibus e com duração de aproximadamente 1h30, será reduzido para apenas 23 minutos. A linha contará com conexões com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela, 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda.

O governo e a concessionária discutem a inclusão de mais seis estações antes de sua inauguração. As novas estações, se confirmadas, devem ser integradas ao projeto original e não impactar significativamente o cronograma de entrega da linha. Caso o projeto de ampliação seja aprovado, a linha passará a ter 21 estações e 22 quilômetros de extensão.

  • Brasilândia
  • Maristela
  • Itaberaba-Hospital Vila Penteado
  • João Paulo I
  • Freguesia do Ó
  • Água Branca (acesso à linha 7-rubi da CPTM)
  • Sesc Pompeia
  • Perdizes
  • PUC-Cardoso de Almeida
  • FAAP-Pacaembu
  • Higienópolis-Mackenzie (acesso à linha 4-amarela do metrô)
  • 14 Bis-Saracura
  • Bela Vista
  • São Joaquim (acesso à linha 1-azul do metrô)
  • Aclimação*
  • Cambuci*
  • Vila Monumento*
  • São Carlos*
  • Morro Grande*
  • Velha Campinas*

*Estações previstas no projeto de extensão

EXAME INFRA

O EXAME INFRA é o podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura.

O programa, que tem episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:InfraestruturaMetrô de São Paulo

Mais de Brasil

Moraes determina abertura de processo de extradição de Ramagem dos EUA

Paraná Pesquisas: aprovação de Nunes chega a 64,6%, maior patamar do ano

IPVA 2026: governo divulga tabela de valores-base para veículos de SP

Dino acompanha Gilmar e vota contra o marco temporal no STF

Mais na Exame

Mercados

Ação da Azul chega a cair 30% com aprovação de plano de reestruturação

Brasil

Moraes determina abertura de processo de extradição de Ramagem dos EUA

Future of Money

Paquistão anuncia tokenização de US$ 2 bilhões em ativos do país

Líderes Extraordinários

O último desafio do ano: liderar entre pressão, motivação e humanidade