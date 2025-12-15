Quando a Linha 6 ficará pronta? Acciona projeta entrega parcial em 2026

Linha-6: a obra é de alta complexidade, com algumas das estações mais profundas do meio de transporte (Divulgação)
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16h56.
A Linha 6 - Laranja de metrô de São Paulo deve ser entregue até 2027. A informação foi confirmada por André de Angelo, CEO da Acciona Brasil, responsável pela construção e administração do novo ramal.
"A conclusão da estação Perdizes até a São Joaquim em outubro de 2027, que é o que temos compactuado com o governo e onde estamos focados", disse o executivo em entrevista ao EXAME INFRA, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte.
De Angelo afirma que o plano é que o primeiro trecho da linha seja entregue no próximo ano.
"O projeto está em plena execução para nós entregarmos de Brasilândia até a estação Perdizes em outubro de 2026", afirmou.
A construção da linha começou em 2015, sob responsabilidade de um consórcio que incluía as empreiteiras Odebrecht e Queiroz Galvão, as quais estavam envolvidas na Operação Lava Jato.
Em 2016, o grupo suspendeu os trabalhos, e, após anos de disputas com o governo estadual, se retirou do projeto.
Em 2020, a Acciona assumiu as obras, mantendo as condições do contrato anterior. Pela Concessionária Linha Uni ficará responsável pela operação do serviço por 19 anos.
De acordo com André de Angelo, a obra é de alta complexidade, com algumas das estações mais profundas do meio de transporte, chegando a 70 metros de profundidade.
Segundo o CEO da Acciona Brasil, a obra conta com 18 poços de ventilação e emergência.
Ao todo, a Linha 6 - Laranja terá 15 km de túneis, com 15 estações. O trajeto irá conectar Brasilândia a São Joaquim.
"Temos 11.400 pessoas trabalhando, então isso, por si só, já é super complexo", afirmou de Angelo.
Em entrevista ao EXAME Infra, André de Angelo detalhou que o projeto todo tem o investimento aproximado de R$ 20 bilhões.
No momento, a obra já está 75% realizada. Agora, faltam os 25% de conclusão dos 15 km do ramal.
Durante sua extensão, a linha permitirá a baldeação para a Linha 7 - Rubi na estação Água Branca; para a Linha 4 - Amarela na estação Higienópolis-Mackenzie; e com a Linha 1 - Azul na estação final São Joaquim.
Com 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja tem como previsão transportar mais de 630 mil passageiros diariamente entre as estações Brasilândia e São Joaquim.
O trajeto, atualmente realizado por ônibus e com duração de aproximadamente 1h30, será reduzido para apenas 23 minutos. A linha contará com conexões com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela, 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda.
O governo e a concessionária discutem a inclusão de mais seis estações antes de sua inauguração. As novas estações, se confirmadas, devem ser integradas ao projeto original e não impactar significativamente o cronograma de entrega da linha. Caso o projeto de ampliação seja aprovado, a linha passará a ter 21 estações e 22 quilômetros de extensão.
*Estações previstas no projeto de extensão
O EXAME INFRA é o podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura.
O programa, que tem episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME.