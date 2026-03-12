Motiva investirá R$ 67 bi em rodovias e trilhos na próxima década, diz CEO

A Motiva tem planos ambiciosos — e desafiadores — para trilhos e rodovias no Brasil na póxima década. Segundo Eduardo Camargo, CEO da Motiva Rodovias, braço dedicado a estradas do conglomerado, a empresa planeja investir mais de R$ 67 bilhões nos próximos 10 anos.

"Em concessões de rodovias e de trilhos, a gente tem um Capex projetado para os próximos 10 anos da ordem de R$ 67 bilhões", disse Camargo em entrevista no novo episódio do EXAME Infra, podcast de infraestrutura da EXAME em parceria com a empresa Suporte. "Talvez seja um dos maiores investimentos em infraestrutura de transporte do país."

Diante do montante, uma das ações da companhia foi criar uma vice-presidência exclusivamente dedicada a operacionalizar — e racionalizar — a vazão desses investimentos.

"A gente vai ainda fazer uma grande transformação na nossa companhia com foco em Capex, para que a gente possa executar não R$ 67 bilhões, mas para que esses R$ 67 bilhões possam virar R$ 100 bilhões", disse Camargo. "A gente não tem uma meta específica de dobrar Capex, a gente tem uma meta de gerar valor para o acionista."

Para o executivo, a empresa precisa não apenas do crescimento orgânico das concessões que serão entregues, mas crescimento também de tráfico, margens operacionais e novos ativos no portfolio. O próximo ativo a ser administrado pela Motiva é a BR-381, a rodovia Fernão Dias.

"É um ativo de muita qualidade", disse Camargo sobre a Fernão Dias. "Ele liga duas metrópoles importantes: São Paulo e Belo Horizonte. É a nossa concessão chamada agora Minas ASP, a gente começa a operação dela no dia 2 de abril e a é a concessão que tem o maior volume pedagiado do Brasil."

Trecho em obra da Serra das Araras: rodovia ficará pronta em 2027, dois anos antes do previsto, diz CEO da Motiva Rodovias (Motiva/Divulgação)

O futuro da Motiva no Brasil

Atualmente, a Motiva administra 5.000 quilômetros de rodovias, além de ativos de metrô, trens, VLT e e ferrovias. Em rodovias, a concessionária atende entre 2,5 milhões e 3 milhões de usuários por dia, com presença concentrada nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Além do início da administração da Fernão Dias, a Motiva também trabalha no trajeto que pretende tirar as perigosas curvas na Serra das Araras, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.

"É uma grande transformação", falou Eduardo Camargo sobre a obra. "É um gargalo histórico da infraestrutura rodoviária, que liga as duas principais metrópoles do Brasil."

Segundo o CEO da Motiva Rodovias, a concessionária está realizando um investimento tanto na pista de subida quanto na pista de descida. "Costumo dizer que a gente tá fazendo uma rodovia dos Bandeirantes na Serra das Araras, né? Então, são quatro quatro faixas por sentido, mais acostamento, com uma velocidade de diretriz de 80 por hora, então a gente tá dobrando a velocidade, um traçado moderno", falou.

De acordo com Camargo, estão sendo construídos 24 viadutos.

"E essa é uma obra que está super adiantada", disse. "A gente está em fase final de negociação, tanto com a agência reguladora quanto com o nosso parceiro que está executando a obra para antecipá-la. Então, a gente deve antecipar a obra completa em 2 anos e uma das pistas em um ano. Essa é uma amostra da nossa capacidade de execução e planejamento."

Com isso, a obra na Serra das Araras deve ter sua primeira parte entregue em 2027 e ser finalizada até 2029.

Outra obra atual da empresa é a extensão das marginais da Castello Branco, no trecho de Barueri, uma obra de R$ 1 bilhão que, segundo Camargo, está na fase final. "A gente deve entregar a primeira ponte nesta semana", disse.

Novas concessões

Com o projeto de investimento no Brasil, a Motiva segue de olho em leilões de concessão pelo país.

"A gente tem interesse, tem apetite e vamos estar nos leilões que fizerem sentido e que passarem por esse esse esse crivo e esse filtro nosso", resumiu Camargo, adicionando que o foco deve ser de ativos maiores.

A Motiva, lembrou o executivo, tem maior participação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, "eixos mais estruturantes" e ativos com maior tamanho e volume. "Nosso foco acaba sendo nos ativos maiores, nos quais conseguimos, pela nossa capacidade de escala, gerar um um retorno mais interessante", disse Camargo. "Hoje, o nosso portfólio bem balanceado e queremos continuar com esse balanceamento."

Questionado sobre quais seriam os ativos, respondeu: "Ativos grandes em regiões estratégicas."

Como a EXAME mostrou, somente no âmbito federal, os 12 leilões rodoviários previstos para 2026 devem contratar R$ 180 bilhões em investimentos.

