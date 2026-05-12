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Linha 6-Laranja promete 4G e 5G nas estações e bairros próximos

A previsão de entrega da primeira fase da linha é para o final de 2026, entre Brasilândia e Perdizes

Trem da linha 6-Laranja de São Paulo, fabricado pela Alstom (Divulgação)

Trem da linha 6-Laranja de São Paulo, fabricado pela Alstom (Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11h11.

A Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo, que segue em construção, vai contar com cobertura 4G e 5G nas suas 15 estações e ao longo dos 15,3 km de túnel.

A infraestrutura, implantada pela V.tal, garantirá comunicação móvel durante a viagem, além de beneficiar as comunidades vizinhas, que terão acesso gratuito ao sinal.

A previsão de entrega da primeira fase é para o final de 2026, entre Brasilândia e Perdizes, e a segunda fase para 2027, entre Perdizes e São Joaquim.

A instalação será feita ao longo das obras, com antenas nas estações, poços de ventilação e saída de emergência (PVSE) e cabos irradiantes no túnel, garantindo cobertura contínua.

O 5G estará disponível ao longo de toda a linha, oferecendo uma conexão estável e de alta velocidade aos passageiros.

O 4G será acessível também para os moradores próximos às estações, oferecendo um benefício adicional para essas áreas.

A concessionária afirma que o projeto será uma forma de levar mais conectividade para regiões que, tradicionalmente, enfrentam desafios em termos de infraestrutura digital.

Com mais de 80% das obras concluídas, a Linha 6-Laranja deve transportar cerca de 630 mil passageiros por dia quando estiver totalmente em operação.

Além de integrar-se às linhas 1-Azul, 4-Amarela e 7-Rubi, o novo ramal também atenderá diretamente sete instituições de ensino superior, ampliando o acesso ao transporte público na zona norte e no centro da cidade.

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