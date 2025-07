Lei Geral do Licenciamento Ambiental será votado na próxima semana, decidem líderes na Câmara

Líderes partidários na Câmara decidiram que o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental (PL 2159/21, anteriormente PL 3729/04) será colocado em votação na próxima semana. A proposta pretende flexibilizar as normas e simplificar os processos para projetos com impacto ambiental reduzido. As informações foram divulgadas pela Agência Câmara.

No entanto, ambientalistas se opõem ao projeto, enquanto representantes de setores produtivos defendem a medida como crucial para impulsionar o desenvolvimento do País. O texto, já aprovado na Câmara, passou por alterações no Senado e, por isso, retornou para análise dos ajustes.

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que o Executivo buscará negociar pontos de consenso para a aprovação do texto, alinhando-se às diretrizes da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

“Isso vai nos obrigar a trabalhar para alcançar um acordo. Estamos em diálogo com a ministra Marina e nada será votado sem a aprovação dela. Estamos em conversas com o relator, deputado Zé Vitor (PL-MG), que está disposto a negociar, e as tratativas já avançaram consideravelmente”, explicou Guimarães.

O deputado também informou que há entendimento para a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/23 na próxima terça-feira, 15, que reabre prazos para o parcelamento de dívidas das prefeituras com a Previdência Social e estabelece limites para o pagamento de precatórios municipais.

Além disso, ele anunciou que a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei (PL 1087/25), que concede isenção de Imposto de Renda a quem recebe até R$ 5 mil por mês, serão discutidos nas respectivas comissões na próxima semana.

Taxação dos EUA aos produtos brasileiros

Os líderes partidários também abordaram a elaboração de uma moção de repúdio à taxação de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, determinada pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Além da moção, os deputados deverão discutir em uma comissão geral os efeitos da decisão do presidente dos EUA.

O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), classificou essa ação como a maior agressão de um país estrangeiro ao Brasil. “A declaração do presidente Lula foi apropriada. O governo brasileiro sempre teve muita cautela nas relações com os EUA. Porém, a carta de Trump é uma chantagem, um ataque ao Brasil, às nossas instituições, à democracia e ao STF”, afirmou Farias.

Por sua vez, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), se posicionou contra a taxação, mas atribuiu a responsabilidade pela decisão americana ao governo do presidente Lula. “Procuram outro culpado, não caiam na armadilha da esquerda”, declarou Cavalcante.