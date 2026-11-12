Jorginho cobra governo federal por rodovias e diz que gargalos atrasam crescimento de SC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), cobrou nesta quarta-feira, 11, investimentos do governo federal para concluir obras e ampliar a infraestrutura rodoviária do estado.

Reeleito em outubro para mais quatro anos à frente do Executivo catarinense, ele afirmou que os gargalos nas rodovias federais estão comprometendo o crescimento econômico e o escoamento da produção.

"Espero que o governo federal cumpra com a sua obrigação. Eu vou cumprir com a minha, respeitando", disse Jorginho durante o 4º Congresso Cerealista Brasileiro, realizado em Florianópolis (SC).

Questionado sobre suas expectativas para a relação com o próximo governo federal, o governador afirmou que espera uma atuação mais efetiva da União na infraestrutura de transportes.

"Eu espero que ele consiga nos ajudar nos grandes gargalos que Santa Catarina tem, que estão na infraestrutura rodoviária", afirmou.

Jorginho destacou três rodovias federais como prioridades para o estado: BR-470, BR-280 e BR-282. As vias conectam polos industriais e produtores agrícolas aos principais centros consumidores e terminais portuários catarinenses.

"Nós temos a BR-470 que temos que terminar, temos as BR-280 e BR-282, que temos de duplicar", disse.

Segundo o governador, Santa Catarina conta atualmente com seis portos e deve ganhar outros dois, mas enfrenta dificuldades para transportar mercadorias do interior até os terminais de exportação.

"Os nossos grandes gargalos são a malha rodoviária federal", afirmou Jorginho.

Segundo o NSC Total, Jorginho confirmou que pedirá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma audiência em janeiro para tratar do tema.

Obras federais avançam, mas ainda há trechos pendentes

A cobrança ocorre em meio à execução de investimentos federais nas rodovias catarinenses.

Na BR-470, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu em outubro o primeiro lote das obras de duplicação, entre Navegantes e Ilhota, com 18,6 quilômetros de extensão.

Com a entrega, a rodovia passou a contar com aproximadamente 45 quilômetros contínuos duplicados, considerando também o segundo lote, concluído em junho. O projeto completo prevê a duplicação de 73,2 quilômetros entre Navegantes e Indaial.

Já na BR-280, o governo federal executa obras de duplicação e implantação de contornos viários. Segundo o DNIT, o empreendimento tem orçamento aproximado de R$ 1,7 bilhão, com recursos do Novo PAC.

A BR-282, outra rodovia mencionada por Jorginho, também enfrenta problemas relacionados às condições da pista. No início de novembro, fortes chuvas provocaram o rompimento de um trecho em Vargem, no Meio-Oeste catarinense, levando à interdição da via.

Governo estadual aposta na Via Mar

Ao comentar os investimentos sob responsabilidade do estado, Jorginho afirmou que sua administração tem avançado na recuperação das rodovias estaduais e na preparação da Via Mar, projeto de uma nova rodovia paralela à BR-101.

O empreendimento prevê 145 quilômetros de extensão, seis faixas de tráfego e investimento total estimado em R$ 8 bilhões.

Segundo o governador, o estado pretende financiar a primeira etapa, estimada em aproximadamente R$ 2,1 bilhões, enquanto os demais trechos deverão contar com participação da iniciativa privada.

A licitação do primeiro trecho está em andamento após decisão judicial, mas enfrentou questionamentos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC).

Durante a entrevista, Jorginho afirmou que o crescimento da capacidade portuária e da produção catarinense exige melhorias nas conexões rodoviárias, especialmente nas estradas federais que ligam o interior ao litoral.