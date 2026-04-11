Investimento em rodovias multiplica por até 4,7 vezes o PIB do transporte

Cada R$ 1 investido em infraestrutura rodoviária pode gerar até R$ 4,77 no PIB do transporte em um período de até nove meses.

A conclusão faz parte da Série Especial de Economia – Investimentos em Transporte, elaborada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), e divulgada em primeira mão pela EXAME.

No curto prazo, o impacto para cada R$ 1 aplicado pelo setor privado é de um crescimento do PIB do transporte em R$ 2,58 no mesmo trimestre.

Já os investimentos públicos federais apresentam efeito inicial mais limitado, com alta de R$ 0,61 para cada real investido no período.

Ao considerar o efeito acumulado, a diferença diminui. Segundo o levantamento, o investimento público federal alcança impacto de R$ 4,64 após 18 meses.

Na prática, isso se traduz em ganhos operacionais: redução no custo do frete, maior velocidade no transporte de mercadorias e menor gasto com combustível.

O estudo também destaca efeitos diretos sobre o cotidiano econômico. Rodovias mais eficientes permitem maior produtividade no transporte de cargas, o que reduz o custo final de produtos como alimentos, combustíveis e bens industriais ao consumidor.

Segundo dados Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), o Brasil deve investiir pelo menos R$ 150 bilhões em rodovias nos próximos cinco anos.

PIB do transporte é de R$ 366 bi

Em 2024, o transporte respondeu por cerca de R$ 366,2 bilhões do PIB brasileiro, equivalente a 3,1% da economia. Ao mesmo tempo, gargalos estruturais persistem: a má conservação das rodovias gera R$ 6,81 bilhões em custos adicionais e eleva o valor do frete em até 31%, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias.

Apesar do impacto econômico, o nível de investimento ainda é considerado baixo. Em 2025, os aportes federais em infraestrutura de transporte somaram R$ 16,67 bilhões, o equivalente a apenas 0,13% do PIB. O dado não inclui investimentos de concessionárias, estados e municípios, que ainda não contam com uma base consolidada nacional.

Para a diretora executiva da CNT, Fernanda Rezende, ampliar os investimentos é um passo estratégico para o país.

“Ampliar e qualificar os investimentos em infraestrutura logística não apenas melhora a eficiência do transporte, mas também contribui para reduzir custos operacionais, aumentar a produtividade das cadeias produtivas e fortalecer a competitividade do Brasil”, afirma.