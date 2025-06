Estamos posicionados de forma estratégica, diz diretor da Ecorodovias sobre leilão da BR-101

A poucos dias do leilão de repactuação da BR-101, marcado para 26 de junho, a EcoRodovias demonstra confiança e serenidade em relação ao processo. O grupo opera atualmente o trecho de 478 quilômetros entre o Espírito Santo e a Bahia, e ajudou a construir, junto ao governo federal, um modelo inédito de reestruturação contratual que viabilizou a permanência do ativo no mercado.

"Estamos estrategicamente posicionados para eventualmente nos mantermos lá, ou, se houver outro interessado, seguir com a transição. Mas a empresa está tranquila", afirmou Rui Klein, diretor-geral de concessões da EcoRodovias, ao programa EXAME INFRA que vai ao ar no dia 27 de junho.

Embora o contrato da BR-101 esteja sob gestão de outro executivo dentro do grupo, Klein reforça o envolvimento da companhia na modelagem do processo que agora chega à etapa final.

A tranquilidade expressa pela EcoRodovias é reflexo, também, da percepção de que dificilmente haverá uma disputa acirrada pelo ativo.

O modelo do leilão prevê um lance mínimo com base no pedágio recalculado pela própria concessionária atual — que ainda tem a prerrogativa de igualar eventual proposta vencedora. Caso outro grupo leve o contrato, será necessário pagar R$ 320 milhões à EcoRodovias pela transferência.

A empresa optou pela devolução amigável da concessão em 2022, diante de dificuldades como entraves ambientais, atrasos em desapropriações e falta de financiamento.

Desde então, participou de um processo extenso de negociação com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Ministério dos Transportes e o Tribunal de Contas da União (TCU).

"Foi uma construção. Não havia modelo pronto. O que houve foi coragem institucional e diálogo real para enfrentar um problema crônico dos contratos", avalia Klein.

Repactuações de contratos

Dos 15 leilões rodoviários federais previstos para 2025, três serão disputas por contratos já existentes, que foram repactuados com anuência do TCU durante o ano passado.

A repactuação da BR-101 será o segundo caso do tipo, após a BR-163/MS, leiloada em maio. O processo foi vencido pela Motiva, anteriormente chamada CCR MSVia, prevendo a concessão de um trecho de 847 quilômetros que cruza todo o Mato Grosso do Sul.

A rota é considerada como essencial para o escoamento da produção agroindustrial do estado. Estão previstos investimentos de R$ 16,59 bilhões ao longo de 29 anos, abrangendo obras de duplicação, faixas adicionais, contornos e melhorias operacionais.

O governo vê na iniciativa de repactuação das rodovias uma forma de recuperar concessões desequilibradas sem partir do zero. Com cautela e sem querer antecipar pontos no pré-leilão, Klein resumiu que a empresa está de uma maneira tranquila, entendendo que esse processo da repactuação é o que tem o grande valor.

"Ele salvou um contrato, reciclou de uma forma muito disruptiva, vamos chamar assim, inédita, com o TCU, com a agência, com o Ministério. E agora vamos aguardar o resultado no dia 26", finalizou.

EXAME INFRA

O EXAME INFRA é um podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. Com episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME, o programa se debruçará sobre os principais desafios do setor de infraestrutura no Brasil.

