Em Rondônia, Nova 364 antecipa aportes e investe R$ 460 mi em 2025

A concessionária Nova 364, que administra a BR-364, em Rondônia, antecipou investimentos e aportou na rodovia R$ 460 milhões apenas em 2025.

Segundo a empresa, a antecipação foi de 71% da alocação prevista para obras em 2026 e garantirá a fluidez e segurança para o transporte da safra de grãos de 2026 pelos terminais do Rio Madeira, que terão início por volta de fevereiro.

O trecho de 720 quilômetros da BR-364 liga Vilhena a Porto Velho atravessa 17 cidades e atende 460 mil habitantes. A concessão de 30 anos prevê R$ 10,2 bilhões em investimentos. O contrato foi assinado em julho deste ano.

A concessionária admite que a rodovia ainda apresenta problemas, decorrente da falta de investimento no passivo nos últimos, mas afirma que o objetivo com os novos investimentos é reduzir riscos críticos antes do pico de escoamento.

“A BR-364 exerce papel estratégico no corredor logístico responsável pelo transporte da produção de grãos de toda a região Norte destinada para exportações, a partir dos terminais do Rio Madeira”, diz a Nova 364 em nota.

Quais são as principais obras

Segundo a concessionária, grande parte dos recursos foi destinada à recuperação do pavimento, sinalização e aquisição de equipamentos e sistemas de monitoramento.

A cobertura de internet 4G em 100% da rodovia estará disponível já em 2026, dois anos antes do previsto no contrato.

Na frente operacional, a concessionária instalou 14 Bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) ao longo do trecho, operando 24 horas por dia com ambulâncias e guinchos.

Em um balanço recente das operações, as equipes realizaram um total de 1.189 atendimentos em um período de menos de 20 dias.

Os investimentos durante incluem obras de duplicação, implantação de terceiras faixas, vias marginais, passarelas, acessos a portos, além de serviços de conservação e apoio ao usuário. Estão previstas:

107,5 quilômetros de duplicações

190,5 quilômetros de faixas adicionais

17,8 quilômetros de vias marginais

24 passarelas

90 pontos de ônibus

24 passagens de fauna

Motoristas com tags terão descontos no pedágio

Além do balanço de investimentos, a concessionário anunciou que aplicará o Desconto de Usuário Frequente (DUF), benefício que reduz progressivamente o valor da tarifa para motoristas de veículos leves que trafegam com assiduidade pela rodovia. Veículos de todas as categorias terão desconto de 5% a cada passagem pelas praças.

Os motoristas que trafegarem a partir do início do ano que vem pela BR-364 em Rondônia poderão obter uma redução de até 93,6% nas tarifas do pedágio eletrônico (free flow) ao longo dos 720 quilômetros sob concessão que ligam os municípios de Vilhena a Porto Velho.

O benefício é garantido pelo Desconto de Usuário Frequente (DUF), mecanismo que reduz progressivamente o valor da tarifa para veículos de leves — automóveis, caminhonetes e furgões — que utilizam TAGs e trafegam frequentemente pelo mesmo pórtico e sentido dentro do mesmo mês.

Além do benefício progressivo para usuários frequentes, os motoristas de veículos de todas as categorias que utilizam TAGs têm direito ao Desconto de Baixa Tarifa (DBT).

Este desconto fixo de 5% é válido para todas as categorias de veículos, incluindo pesados, e é aplicado automaticamente em cada passagem em um dos sete pórticos de cobrança automática distribuídos ao longo dos 720 quilômetros da concessão, que liga Vilhena a Porto Velho.

Como funcionam os descontos do DUF e do DBT

Os descontos com o uso das TAGs têm início logo na primeira passagem dos veículos pelos pórticos do pedágio eletrônico. Os veículos de qualquer categoria garantem a cada passagem por um dos pórticos uma redução imediata de 5% sobre a tarifa, referente ao DBT.

O benefício do DUF começa a vigorar efetivamente a partir da segunda viagem realizada pelo mesmo veículo da categoria leve, na mesma praça de pedágio e no mesmo sentido de fluxo, dentro de um mesmo mês de calendário.

A cada nova passagem, a tarifa sofre uma redução percentual progressiva, tornando o custo da viagem cada vez menor à medida que a frequência aumenta.

Esse ciclo de descontos progressivos continua até a 30ª viagem do mês. Ao atingir esse número, o usuário alcança a tarifa mínima possível para aquela praça.

A partir da 31ª passagem e até o final do mês, o valor do pedágio se mantém fixo nesse patamar mínimo, sem novas cobranças do valor integral até que o ciclo se reinicie no primeiro dia do mês seguinte.

No trecho sob concessão da Nova 364, a progressividade do desconto varia conforme a realidade de deslocamento dos moradores em cada região.

O objetivo do DUF não é aplicar um número fixo igual para todos, mas sim garantir que o valor final pago por quem usa a rodovia todo dia seja justo e proporcional ao trecho que ele realmente percorre.

Os motoristas que trafegam diariamente de Porto Velho a Candeias do Jamari, município da região metropolitana da capital, não pagarão pedágio.

Como o fluxo de veículos entre a cidade-dormitório e a capital ocorre depois desse local, os motoristas que transitam apenas entre os dois municípios não passarão pelo pórtico, garantindo circulação sem custos para quem trabalha ou estuda em Porto Velho.

"O pedágio eletrônico foi planejado para aplicar o conceito de justiça tarifária na rodovia. Os recursos arrecadados por meio dessa tecnologia são fundamentais para garantir a sustentabilidade financeira da concessão e a manutenção do alto padrão de qualidade dos serviços que estamos executando. Nossa prioridade é assegurar que esses investimentos se traduzam em maior fluidez e segurança para todos os usuários, além de gerar ganhos operacionais expressivos para os transportadores de cargas, que são vitais para a economia regional e do País", disse Wagner Martins, diretor-presidente da Nova 364.