EcoRodovias arremata concessão da Rotas Gerais ao vencer 1º leilão rodoviário de 2026

A EcoRodovias venceu o primeiro leilão rodoviário federal de 2026 ao arrematar a concessão da Rotas Gerais (BR-116/251/MG), com desconto de 19% sobre a tarifa básica de pedágio. O certame ocorreu nesta terça-feira, 31, na sede da B3, em São Paulo.

A companhia superou propostas da Monte Rodovias e do Consórcio Atlas Rodovias, ligado à Yvy Capital. A disputa incluiu mais de 50 lances em etapa viva-voz até a definição da vencedora.

A concessão abrange cerca de 735 quilômetros, conectando o norte de Minas Gerais ao sul da Bahia, passando por 26 municípios. O contrato prevê investimentos de R$ 13,1 bilhões ao longo de 30 anos, sendo R$ 7,3 bilhões destinados a obras. O projeto integra a estratégia federal de ampliação da malha rodoviária concedida à iniciativa privada.

A EcoRodovias já opera 11 concessões em sete estados, totalizando 4,3 mil quilômetros de rodovias.

Como foi a disputa?

A empresa partiu com lance inicial de 13,5% de desconto sobre a tarifa básica — definida em R$ 0,12644/km para pista simples e R$ 0,17702/km para pista dupla, com data-base de abril de 2023 — e ampliou a oferta ao longo da disputa.

A Monte Rodovias apresentou desconto inicial de 0,01% e não avançou para a fase de lances. Criada em 2020, a empresa possui quatro concessões no Nordeste.

O Consórcio Atlas Rodovias representa a entrada da Yvy Capital no setor de infraestrutura rodoviária. A gestora foi fundada por Paulo Guedes e Gustavo Montezano, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em parceria com a Pavidez Engenharia, o grupo estruturou o fundo Atlas neste ano com foco em concessões de médio porte.

Segundo o CEO da EcoRodovias, Marcello Guidotti, a nova concessão apresenta integração operacional com ativos já administrados pela companhia, como Ecovias Norte Minas e Ecovias Rio Minas.

Entre as intervenções previstas estão duplicações, faixas adicionais, vias marginais, contornos urbanos, passarelas e dois Pontos de Parada e Descanso (PPDs).

Novos investimentos

O leilão integra a agenda do Ministério dos Transportes, que prevê 13 certames em 2026, sendo sete novos projetos e seis otimizações de contratos. A estimativa total de investimentos é de R$ 148 bilhões.

Entre os próximos leilões está a Rota dos Sertões (BR-116/324/BA/PE), prevista para 28 de maio.

O certame também marca a saída do ministro Renan Filho, que deixará o cargo para disputar o governo de Alagoas.