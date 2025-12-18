Brasil terá R$ 800 bilhões em rodovias e ferrovias em 10 anos, diz secretário

O Ministério dos Transportes planeja contratar entre R$ 700 bilhões e R$ 800 bilhões em investimentos nos próximos dez anos em ferrovias e rodovias no Brasil. O objetivo é chegar a marca de 70 projetos.

"Tínhamos 26 contratos [de concessão] e vamos a até 50 contratos de concessão de rodovias, e com as ferrovias, chegaremos a 70", disse o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, em entrevista ao EXAME Infra, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte.

De acordo com secretário, a União atingiu a marca de 23 leilões durante a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito em 2022. A expectativa é de mais 10, 12 leilões até o fim de 2026. Ele afirma que o Brasil tem um maiores programas de concessão do mundo.

"Vamos bater provavelmente os 35, 36 leilões no ano que vem e cumprindo a meta", disse Santoro. "Achavam que não ia conseguir. Essa insegurança é normal do mercado, porque vinhamos de anos em que as nossas modelagens não refletiam o que o mercado esperava."

Santoro explicou que a matriz de risco não definia claramente o que era extraordinário e ordinário, o que resultava em uma insegurança de empresas em participar dos certames.

"Cada edital tinha uma matriz de risco diferente da outra, um clausulado diferente do outro. Hoje, não. Temos todos os clausulados iguais, todas as matrizes iguais, o que eu vario é especificidade de cada projeto, que eu assumo mais ou menos menos risco pelo governo do que que o normal", afirmou.

O secretário defendeu ainda o fortalecimento da agência reguladora, a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT). Ele revelou que a pasta deve publicar uma portaria em breve para que a verba de taxa de fiscalização seja revertida para a próximo agência.

"Estamos preocupados, principalmente o ministro Renan, com o pós-venda. [...] Precisamos de capacidade para a agência", afirmou.

Próximos leilões

O plano da gestão petista é intensificar no ano que vem os leilões e concessões de rodovias e ferrovias.

No primeiro semestre de 2026, estão previstos os leilões da Rota das Gerais, que conecta Minas Gerais à BR-116, e a otimização da Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná.

Outro destaque é o Corredor Agro Norte, que será analisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) — o edital deve ser publicado no início de 2026.

Segundo Santoro, o TCU também analisa na fase final o projeto Ferrogrão. Com 933 km de extensão, a Ferrogrão prevê ter capacidade de transportar até 52 milhões de toneladas de commodities agrícolas ao ano, interligando os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Itaituba, no Pará.

A previsão é de R$ 25 bilhões em investimentos no projeto. A projeção é que o projeto pode evitar um desperdício anual de R$ 7,9 bilhões a partir de ganhos logísticos.

