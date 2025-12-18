Brasil

Guia do CidadãoInfraestrutura

Brasil terá R$ 800 bilhões em rodovias e ferrovias em 10 anos, diz secretário

Em entrevista ao podcast EXAME Infra, George Santoro falou de planejamento de leilões de rodovias e ferrovias para 2026 e próximos anos

SGeorge Santoro: secretário defende fortalecimento da ANTT em meio ao aumento de investimentos (EXAME Infra)

SGeorge Santoro: secretário defende fortalecimento da ANTT em meio ao aumento de investimentos (EXAME Infra)

André Martins e Giovanna Bronze

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09h47.

yt thumbnail

O Ministério dos Transportes planeja contratar entre R$ 700 bilhões e R$ 800 bilhões em investimentos nos próximos dez anos em ferrovias e rodovias no Brasil. O objetivo é chegar a marca de 70 projetos.

"Tínhamos 26 contratos [de concessão] e vamos a até 50 contratos de concessão de rodovias, e com as ferrovias, chegaremos a 70", disse o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, em entrevista ao EXAME Infra, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte.

De acordo com secretário, a União atingiu a marca de 23 leilões durante a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito em 2022. A expectativa é de mais 10, 12 leilões até o fim de 2026. Ele afirma que o Brasil tem um maiores programas de concessão do mundo.

"Vamos bater provavelmente os 35, 36 leilões no ano que vem e cumprindo a meta", disse Santoro. "Achavam que não ia conseguir. Essa insegurança é normal do mercado, porque vinhamos de anos em que as nossas modelagens não refletiam o que o mercado esperava."

Santoro explicou que a matriz de risco não definia claramente o que era extraordinário e ordinário, o que resultava em uma insegurança de empresas em participar dos certames.

"Cada edital tinha uma matriz de risco diferente da outra, um clausulado diferente do outro. Hoje, não. Temos todos os clausulados iguais, todas as matrizes iguais, o que eu vario é especificidade de cada projeto, que eu assumo mais ou menos menos risco pelo governo do que que o normal", afirmou.

O secretário defendeu ainda o fortalecimento da agência reguladora, a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT). Ele revelou que a pasta deve publicar uma portaria em breve para que a verba de taxa de fiscalização seja revertida para a próximo agência.

"Estamos preocupados, principalmente o ministro Renan, com o pós-venda. [...] Precisamos de capacidade para a agência", afirmou.

Próximos leilões

O plano da gestão petista é intensificar no ano que vem os leilões e concessões de rodovias e ferrovias.

No primeiro semestre de 2026, estão previstos os leilões da Rota das Gerais, que conecta Minas Gerais à BR-116, e a otimização da Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná.

Outro destaque é o Corredor Agro Norte, que será analisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) — o edital deve ser publicado no início de 2026.

Segundo Santoro, o TCU também analisa na fase final o projeto Ferrogrão. Com 933 km de extensão, a Ferrogrão prevê ter capacidade de transportar até 52 milhões de toneladas de commodities agrícolas ao ano, interligando os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Itaituba, no Pará.

A previsão é de R$ 25 bilhões em investimentos no projeto. A projeção é que o projeto pode evitar um desperdício anual de R$ 7,9 bilhões a partir de ganhos logísticos.

EXAME Infra

O EXAME Infra é o podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. O programa tem episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME.

Veja os episódios:

Ep. 1 - EXAME INFRA: SP planeja concessões de rodovias, CPTM e mais com R$ 30 bi em investimentos

yt thumbnail

Ep.2 - EXAME INFRA: Com prazo para setembro de 2026, Via Appia quer antecipar entrega final do Rodoanel Norte

yt thumbnail

Ep. 3 - EXAME INFRA: Rodovias, ferrovias, 'antídoto' para o câmbio: a agenda de R$ 160 bi do Ministério dos Transportes

yt thumbnail

Ep. 4 - '26 anos em 5': rodovias no Brasil terão R$ 150 bi em investimentos até 2030, diz presidente da ABCR

yt thumbnail

Ep. 5 - Com R$ 22 bi ao ano, Brasil ainda investe menos da metade para atingir meta de saneamento

yt thumbnail

Ep. 6  - Privatização da Sabesp triplica velocidade da empresa, que contrata R$ 15 bi em 90 dias, diz diretor

yt thumbnail

Ep. 7  - Investimento no Porto de Santos chega a R$ 22 bi e promete modernização e integração com a cidade

yt thumbnail

Ep. 8  - Rumo investe R$ 6,5 bi para conectar terminal de grãos ao 'coração' da soja no MT

yt thumbnail

Ep. 9 - Concessionárias investirão R$ 40 bi de rodovias a hidrovias até 2029, diz CEO da MoveInfra

yt thumbnail

Ep. 10 - Fundos de investimentos se consolidaram no mercado de leilões, diz CEO de concessões de R$ 27 bi

yt thumbnail

Ep. 11 - 'Brasil tem pressa' e licenciamento ambiental deve ser votado antes do recesso, diz Arnaldo Jardim

yt thumbnail

Ep. 12 - Governo de São Paulo prepara leilão de R$ 20 bilhões para saneamento em cidades fora da Sabesp

yt thumbnail

Ep. 13 - Com R$ 30 bi em Capex até 2030, EcoRodovias prioriza seletividade, diz diretor-geral

yt thumbnail

Ep. 14 - Aegea avalia IPO em 2027 e prepara estrutura para novo ciclo de expansão e investimentos

yt thumbnail

Ep. 15 - Repactuação de rodovias atraem poucos players — mas Fernão Dias deve ter disputa, diz especialista

yt thumbnail

Ep. 16 - Com R$ 20 bi em PPPs e concessões, RS avança com leilões de rodovias, saúde e educação

yt thumbnail

EP. 17 - Sanepar planeja disputar concessões fora do Paraná a partir de 2026, diz presidente

yt thumbnail

Ep. 18 - Motiva prevê R$ 60 bi de capex e aposta em 'seletividade e rentabilidade' com rodovias e trilhos

yt thumbnail

Ep. 19 - Brasil investirá R$ 300 bilhões em infraestrutura em 2026, prevê presidente da Abdib

yt thumbnail

Ep.20 - Programa ESG pode trazer R$ 21 bi em concessões de rodovias e ferrovias, diz diretor ANTT

yt thumbnail

Ep. 21 - TIC Trens tem interesse no leilão das linhas 10-Turquesa e 14, diz CEO

yt thumbnail

Ep. 22 - ANTT deve realizar 12 leilões de rodovias e três de ferrovias em 2026

yt thumbnail

Ep. 23 - Temos interesse no projeto da Linha 16 de metrô de SP, diz CEO da Acciona

yt thumbnail

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:InfraestruturaExploração de rodoviasFerroviasMinistério dos Transportes

Mais de Brasil

Exclusivo: governo mudará processo de compra e venda de veículos

AtlasIntel: Lula termina 2025 com aprovação de 48,8% e reprovação de 50,7%

PF prende número 2 do Ministério da Previdência em operação sobre fraudes no INSS

AtlasIntel: 75,2% concordam com indicação de Flávio por Bolsonaro

Mais na Exame

Pop

Que horas estreia o novo episódio do documentário de Taylor Swift no Disney+?

Economia

BC eleva projeção de crescimento do PIB para 2,3% com impulso do agro

Brasil

Exclusivo: governo mudará processo de compra e venda de veículos

Marketing

EXCLUSIVO: Juventus-SP fecha primeiro patrocínio máster da era SAF para 2026