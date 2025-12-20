Brasil deve contratar R$ 180 bi de investimentos em rodovias em 2026

Com os 12 leilões rodoviários previstos para o próximo ano, o governo federal deve contratar R$ 180 bilhões em investimentos em 2026.

"Já contratamos R$ 226 bilhões em três anos de capex em rodovias. Para o ano que vem devemos contratar mais de R$ 180 bilhões", afirmou o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, em entrevista ao EXAME Infra, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte.

Santoro reforçou que o plano do governo é terminar o mandato com até 35 leilões rodoviários. Até o momento, a gestão petista realizou 23 certames. O secretário reforçou que o Brasil tem a maior carteira de projetos do mundo.

"Quando lançamos [a carteira de rodovias] ninguém acreditava que ia dar certo também. Todo mundo achava que colocar uma carteira 35 leilões durante uma gestão, mas já estamos com 23", disse Santoro na entrevista. "Vamos bater provavelmente os 35, 36 [leilões] no ano que vem e cumprindo a meta."

"Hoje tem poucos projetos, poucos leilões em vigor no mundo", falou Santoro. "Você vai à Europa, tem dois, três leilões por ano. Nos Estados Unidos? Um, dois, leilões (...) Então, assim, o Brasil hoje é o que oferece uma carteira robusta com projetos modernos e com a agência reguladora que conseguiu, durante a pandemia, dar a solução."

O número 2 dos Transportes também falou que, após exposições no exterior, investidores internacionais passaram a demonstrar interesse nas concessões.

"Empresas que jamais olharam para o Brasil e começaram a olhar, compraram agora ativos da Motiva e e o ano que vem estarão em rodovias, participando de leilões. Chineses que só olhavam, namoravam, ficavam cheirando projetos. Já temos chineses estudando projetos", disse.

"E provavelmente teremos diversas empresas chinesas participando em concessões de rodovias e ferrovias no ano que vem", continuou.

Futuros projetos e leilões em 2026

Ao EXAME Infra, Santoro disse que o ministério está estruturando uma carteira “robusto” para ferrovias. No planejamento, estão previstos oito certames de ferrovias para o próximo ano.

“Tem o primeiro projeto Greenfield, maior projeto Greenfield da história do Brasil, que é o Arco Ferroviário. É um projeto disruptivo e muda completamente o que foi feito no passado em relação à ferrovia”, afirmou.

Outro exemplo citado por Santoro é do Ferrogrão, projeto de R$ 25 bilhões em investimentos. Segundo o secretário, esse será o maior volume de investimento anual da história

"Já finalizamos o projeto, que está na fase final no TCU", disse.

Tribunal de Contas da União (TCU) analisa o projeto com 933 km de extensão, que deve ter a capacidade de transportar até 52 milhões de toneladas de commodities agrícolas ao ano, interligando os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Itaituba, no Pará.

No primeiro semestre de 2026, por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) iniciará alguns leilões, como o da Rota das Gerais, que conecta Minas Gerais à BR-116, e a otimização da Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná.

Outro destaque é o Corredor Agro Norte, que será analisado também pelo TCU e deve ter o edital publicado no início de 2026.

