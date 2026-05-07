Brasil deve conceder 10 milhões de hectares de florestas, diz sócio do Radar PPP

O Brasil tem um pipeline de concessões florestais que pode superar 10 milhões de hectares em áreas em estruturação, segundo Bruno Carnelosso, sócio da Radar PPP, em entrevista ao programa EXAME Infra, videocast sobre infraestrutura da EXAME em parceria com a empresa Suporte.

O número mostra o avanço da agenda ambiental dentro das parcerias público-privadas, mas também evidencia um desafio: o setor ainda está em fase embrionária e precisa desenvolver empresas capazes de atuar nesse tipo de concessão.

“A Radar tem um projeto específico com sete unidades de conservação para serem restauradas, que somam mais de 5 milhões de hectares”, afirmou Carnelosso.

De acordo com o executivo, há uma série de projetos em preparação, apoiados por instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), envolvendo tanto manejo florestal sustentável quanto restauração de áreas degradadas.

A estratégia, segundo ele, passa por lançar projetos de diferentes tamanhos para estimular a entrada de novas empresas e criar um ambiente mais competitivo.

Hoje, o setor ainda está distante de segmentos mais maduros, como rodovias, que já contam com participação privada mais consistente.

Como funcionam as concessões florestais

As concessões florestais são um modelo em que o governo transfere à iniciativa privada o direito de atuar em áreas públicas de floresta por um período determinado.

Esse modelo foi viabilizado a partir da Lei de Gestão de Florestas Públicas, que regula a exploração sustentável dos recursos naturais.

Segundo um levantamento de mercado da Radar PPP, o Brasil possui 6.974 iniciativas de concessões e PPPs, distribuídas em 19 segmentos, sendo 289 projetos ligados ao meio ambiente.

Dentro desse universo, as concessões florestais ainda representam uma parcela pequena, mas com potencial de crescimento.

Os dados mostram que há 26 projetos do segmento ambiental com maior probabilidade de se converterem em contratos no curto e médio prazo.

Ainda assim, o volume total de iniciativas é pequeno frente ao potencial do país, que possui cerca de 334 milhões de hectares de florestas públicas cadastradas.

Há dois principais modelos nesse segmento.

O primeiro é o manejo florestal sustentável, em que a empresa pode explorar recursos como madeira de forma controlada, respeitando limites e ciclos de regeneração da floresta.

Nesse sistema, a retirada é mínima e ocorre em regime de rodízio, para permitir a recomposição natural da vegetação.

As empresas podem retirar cinco árvores em cada hectare. Um hectare é do tamanho de um Macaranã.

“A empresa tem uma série de obrigações de proteção daquela área, que faz com que um projeto de manejo florestal sustentável acabe protegendo as áreas de floresta nativa”, disse o executivo.

O segundo modelo é o de restauração de áreas degradadas. Nesse caso, a empresa precisa recuperar a vegetação, realizando plantio e acompanhamento ao longo do tempo.

A remuneração vem da venda de créditos de carbono, à medida que a floresta cresce e captura carbono da atmosfera.

Desafios: mercado ainda imaturo e poucos players

Apesar do potencial, o principal entrave ainda é a baixa maturidade do setor. Segundo Carnelosso, o mercado de concessões florestais ainda é “muito embrionário” e precisa desenvolver empresas aptas a participar dos projetos.

Atualmente, há poucos players com capacidade técnica e financeira para atuar, especialmente nos projetos de restauração, que exigem investimentos iniciais elevados e apresentam retorno mais demorado. Para o executivo, isso dificulta a competição nos leilões e limita a expansão do modelo.

Outro desafio é estruturar projetos que atraiam investidores em um setor ainda pouco conhecido. Diferentemente de áreas como rodovias ou saneamento, onde há histórico consolidado, as concessões florestais ainda estão em fase de aprendizado e adaptação.

Por isso, a estratégia defendida pelo representante da Radar PPP é ampliar gradualmente o número de projetos e criar oportunidades para empresas de diferentes perfis, permitindo o desenvolvimento do mercado ao longo do tempo.

EXAME Infra

O EXAME Infra é o podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. O programa tem episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME.