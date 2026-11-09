Apenas 11% das estradas brasileiras estão em ótima condição, aponta CNT

Apenas 11,3% da extensão das rodovias brasileiras alcançou a nota máxima (classificação "ótimo"), segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) nesta segunda-feira, 9.

A maior parte da malha, cerca de 42,5% dos trechos analisados, está em condição regular, o equivalente a 48.792 Km. Outros 29,8% foram considerados bons.

A pesquisa também identificou 14.366 Km de rodovias em condição ruim, correspondentes a 12,5% do total, e outros 4.534 Km classificados como péssimos, ou 3,9%. No conjunto, as duas categorias representam 16,4% da extensão pesquisada.

O resultado geral mostra que a maior parte da malha rodoviária analisada não está nas duas melhores categorias de classificação. Entre os aspectos avaliados pela CNT, o pavimento apresentou a maior proporção de trechos classificados como ótimo (30,9%). Apesar disso, 37,3% da extensão pesquisada recebeu classificação regular.

Quanto custa uma rodovia ruim?

As condições do pavimento também têm impacto direto sobre os custos do transporte. Segundo a CNT, o aumento do custo operacional do transporte em razão da situação da pavimentação chega a 31,8%. Os gastos adicionais chegam a R$ 6,33 bilhões.

Segundo a metodologia apresentada pela CNT, a maior onerosidade reduz a rentabilidade das empresas e pode representar um desincentivo econômico ao investimento em rodovias. O aumento também pode ser repassado aos preços das cargas e da movimentação de passageiros, elevando os custos para empresas e famílias.

O levantamento estima um desperdício de 1,04 bilhão de litros de diesel fóssil devido às condições do pavimento.

Esse desperdício de combustível também está relacionado à emissão de gases de efeito estufa. A CNT estima que as condições do pavimento estejam associadas a 2,77 milhões de toneladas de CO₂ equivalente (MtCO₂eq) em emissões.

Também são emitidos cerca de 2,74 bilhões de quilos de dióxido de carbono (CO₂), 103,6 mil quilos de óxido nitroso (N₂O) e 192,3 mil quilos de metano (CH₄).

O preço bilionário para recuperar rodovias

A recuperação da malha rodoviária pesquisada demandaria R$ 105,9 bilhões em investimentos, segundo a CNT. Do total necessário, 65,2% correspondem à restauração, 0,9% à reconstrução e 33,9% à manutenção.

A pesquisa também identifica a necessidade de ações emergenciais em 66,1% da extensão avaliada, com custo estimado de R$ 70 bilhões. Desse montante, R$ 69,1 bilhões seriam destinados à restauração e R$ 970,4 milhões à reconstrução.

Outros R$ 35,9 bilhões correspondem às intervenções de manutenção necessárias.

Concessões são 74% das 50 melhores rodovias

O ranking dos 50 trechos rodoviários mais bem avaliados pela CNT em 2026 reúne 37 rodovias concedidas à iniciativa privada e 13 administradas diretamente pelo poder público. Na prática, as concessões representam 74% dos primeiros colocados, enquanto a gestão pública corresponde aos outros 26%.

A concentração também aparece nas primeiras posições. Entre os 20 trechos mais bem avaliados do país, 17 são concedidos e três estão sob administração pública. Todos receberam classificação Ótimo.

O primeiro lugar ficou com a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre Presidente Epitácio e Ourinhos, em São Paulo. O trecho, com 272 quilômetros pesquisados, manteve a liderança nacional em relação à edição de 2025.

Na segunda posição aparece a BR-101, entre Torres e Osório, no Rio Grande do Sul. A Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre Rubinéia e Mirassol, de administração pública, ocupa o terceiro lugar nacional.

Ao todo, os 20 primeiros trechos receberam classificação Ótimo. Entre as posições 21 e 50, todos foram classificados como Bom.

Quais são as 50 melhores rodovias do Brasil?

Confira o ranking completo dos 50 trechos mais bem avaliados pela Pesquisa CNT de Rodovias 2026:

A Pesquisa CNT de Rodovias avalia as condições da infraestrutura rodoviária brasileira a partir de critérios relacionados ao pavimento, à sinalização e à geometria das vias.

A edição de 2026 reúne 535 trechos rodoviários, classificados em cinco categorias: Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo.