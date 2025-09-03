Aeroporto de Guarulhos: queda de energia afeta terminal 3, relatam passageiros

Na manhã desta quarta-feira, 3, passageiros do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, relataram uma queda de energia que durou mais de 30 minutos.

Pelas redes sociais, os passageiros informaram transtorno como comprometimento de serviços essenciais, como check-in, despacho de bagagens e o fluxo normal de embarque, gerando preocupação e desconforto para os viajantes.

O Terminal 3 é um dos principal ponto de embarque internacional do Brasil e concentra grande parte dos voos internacionais que partem do país.

Procurada pela EXAME, a concessionária GRU Airport foi procurada para esclarecer a situação da falta de energia, mas ainda não houve uma resposta. O canal segue para posicionamento.

Em post no X, antigo Twitter, a Infraero relatou que todas as reclamações sobre o ocorrido devem ser feitas diretamente para a atual administradora.

Olá. Esclarecemos que o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos foi concedido, e é administrado pela iniciativa privada desde 2012. Sugerimos que entre em contato com a atual administradora. — Infraero Aeroportos (@infraero) September 3, 2025

GRU Airport: o maior aeroporto do Brasil e Hub internacional

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, conhecido como GRU Airport, é o maior aeroporto do Brasil e o principal hub da América Latina. Desde junho de 2012, a administração do aeroporto está sob a responsabilidade do consórcio GRU Airport, formado majoritariamente pela iniciativa privada.

O consórcio inclui o Grupo Invepar e a Airports Company South Africa (ACSA), que detém 51% das ações, enquanto a Infraero, a estatal brasileira, mantém 49% da participação. A concessão tem prazo de 20 anos e inclui a responsabilidade pela ampliação, manutenção e modernização da infraestrutura.