Brasil

Guia do CidadãoInfraestrutura

Aeroporto de Guarulhos: queda de energia afeta terminal 3, relatam passageiros

Queda de energia no Aeroporto de Guarulhos comprometeu serviços essenciais para passageiros

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11h26.

Na manhã desta quarta-feira, 3, passageiros do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, relataram uma queda de energia que durou mais de 30 minutos.

Pelas redes sociais, os passageiros informaram transtorno como comprometimento de serviços essenciais, como check-in, despacho de bagagens e o fluxo normal de embarque, gerando preocupação e desconforto para os viajantes.

O Terminal 3 é um dos principal ponto de embarque internacional do Brasil e concentra grande parte dos voos internacionais que partem do país.

Procurada pela EXAME, a concessionária GRU Airport foi procurada para esclarecer a situação da falta de energia, mas ainda não houve uma resposta. O canal segue para posicionamento.

Em post no X, antigo Twitter, a Infraero relatou que todas as reclamações sobre o ocorrido devem ser feitas diretamente para a atual administradora.

GRU Airport: o maior aeroporto do Brasil e Hub internacional

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, conhecido como GRU Airport, é o maior aeroporto do Brasil e o principal hub da América Latina. Desde junho de 2012, a administração do aeroporto está sob a responsabilidade do consórcio GRU Airport, formado majoritariamente pela iniciativa privada.

O consórcio inclui o Grupo Invepar e a Airports Company South Africa (ACSA), que detém 51% das ações, enquanto a Infraero, a estatal brasileira, mantém 49% da participação. A concessão tem prazo de 20 anos e inclui a responsabilidade pela ampliação, manutenção e modernização da infraestrutura.

Acompanhe tudo sobre:GRU AirportAeroporto de GuarulhosEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Defesa de Bolsonaro diz que não há 'uma única prova' que o ligue com tentativa golpe

Defesa de Heleno cita 'excesso de documentos' e perguntas de Moraes para pedir nulidade da ação

O que muda na Lei da Ficha Limpa com as mudanças aprovadas pelo Senado

Defesa de Bolsonaro questiona credibilidade de delação de Mauro Cid e reafirma defesa técnica no STF

Mais na Exame

Mundo

Desfile militar da China destaca mísseis balísticos, drones submarinos e novas armas a laser

Future of Money

Brasil tem a 5ª maior adoção de criptomoedas no mundo, aponta relatório

Casual

Os melhores bares do Brasil com opção de coquetéis zero álcool, segundo ranking EXAME Casual 2025

Brasil

Defesa de Bolsonaro diz que não há 'uma única prova' que o ligue com tentativa golpe