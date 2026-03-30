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Aena vence leilão do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, por R$ 2,9 bilhões

Companhia passa a administrar 18 aeroportos no Brasil e se consolida como a maior concessionária aeroportuária em operação no território nacional

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 17h10.

Última atualização em 30 de março de 2026 às 17h23.

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A Aena venceu o leilão de concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, realizado nesta segunda-feira, 30, na B3, e ampliou sua atuação no país. [

grifar]Com o resultado, a companhia passa a administrar 18 aeroportos no Brasil e se consolida como a maior concessionária aeroportuária em operação no território nacional.[/grifar]

O lance vencedor foi de R$ 2.9 bilhões, com ágio de 210,88% em relação ao valor mínimo estipulado.A empresa não terá obrigação de realizar investimentos adicionais no ativo e ficará responsável pela gestão do Galeão até 2039.

O leilão foi definido em etapa de viva-voz, após empate na rodada inicial entre a Aena e a suíça Zurich. Ambas apresentaram proposta de R$ 1,5 bilhões, considerando o valor mínimo de R$ 932 milhões estabelecido no edital.

Também participou do processo a RioGaleão, atual operadora do aeroporto, formada pela asiática Changi e pela Vinci Airports.

A proposta vencedora superou a projeção do governo, que estimava arrecadação de R$ 1,5 bilhões com a concessão.

O certame ocorreu após processo de repactuação contratual conduzido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e é classificado pelo governo como estratégico para redefinir a operação do terminal.

Novo modelo de concessão e estrutura de receita

O contrato apresenta mudanças estruturais em relação ao modelo anterior. Está prevista a saída da Infraero da sociedade e a exclusão da obrigação de construção de uma terceira pista.

A forma de pagamento também foi alterada. Em substituição à outorga fixa, o modelo adota contribuição variável correspondente a 20% da receita bruta.

O Galeão mantém posição relevante na malha aérea brasileira, com fluxo internacional e doméstico. Em 2025, o aeroporto registrou movimentação de 18 milhões de passageiros, equivalente a 13% do total nacional.

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