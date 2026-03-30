Aena vence leilão do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, por R$ 2,9 bilhões

A Aena venceu o leilão de concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, realizado nesta segunda-feira, 30, na B3, e ampliou sua atuação no país. [

grifar]Com o resultado, a companhia passa a administrar 18 aeroportos no Brasil e se consolida como a maior concessionária aeroportuária em operação no território nacional.[/grifar]

O lance vencedor foi de R$ 2.9 bilhões, com ágio de 210,88% em relação ao valor mínimo estipulado.A empresa não terá obrigação de realizar investimentos adicionais no ativo e ficará responsável pela gestão do Galeão até 2039.

O leilão foi definido em etapa de viva-voz, após empate na rodada inicial entre a Aena e a suíça Zurich. Ambas apresentaram proposta de R$ 1,5 bilhões, considerando o valor mínimo de R$ 932 milhões estabelecido no edital.

Também participou do processo a RioGaleão, atual operadora do aeroporto, formada pela asiática Changi e pela Vinci Airports.

A proposta vencedora superou a projeção do governo, que estimava arrecadação de R$ 1,5 bilhões com a concessão.

O certame ocorreu após processo de repactuação contratual conduzido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e é classificado pelo governo como estratégico para redefinir a operação do terminal.

Novo modelo de concessão e estrutura de receita

O contrato apresenta mudanças estruturais em relação ao modelo anterior. Está prevista a saída da Infraero da sociedade e a exclusão da obrigação de construção de uma terceira pista.

A forma de pagamento também foi alterada. Em substituição à outorga fixa, o modelo adota contribuição variável correspondente a 20% da receita bruta.

O Galeão mantém posição relevante na malha aérea brasileira, com fluxo internacional e doméstico. Em 2025, o aeroporto registrou movimentação de 18 milhões de passageiros, equivalente a 13% do total nacional.