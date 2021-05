Infraestrutura vai ter R$ 260 bi de investimento até 2022, diz Tarcísio

Durante apresentação nesta quarta, 25, na 22ª edição do CEO Conference Brasil, evento promovido pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o total de investimentos privados contratados em infraestrutura até o ano que vem deve chegar a 260 bilhões de reais. "Faremos no segundo semestre deste ano o maior leilão portuário do Porto de Santos e a primeira privatização portuária, em Vitória, no Espírito Santo", disse. "Na sequência, teremos a nova concessão da Rodovia Presidente Dutra e estamos fechando a estruturação das concessões de 42 bilhões de reais em rodovias no Paraná".

O ministro também ressaltou a importância da nova modelagem econômica dos contratos. "A iniciativa privativa enxergou o conforto nos projetos que estruturamos. Hoje, temos uma matriz de risco muito clara, o que é fundamental", afirmou.

Um bom exemplo da efetividade das novras regras é a medida de proteção de caixa dos aeroportos, segundo Tarcísio. "Fizemos os primeiros equilíbrios econômico-financeiros com visão de longo prazo e reperfilamento das dívidas. A forma rápida como o poder concedente se portou foi um fator de sucesso para esses leilões de aerportos", ressaltou.

O painel do que participou o ministro, "Infraestrutura: O Setor do Futuro no Brasil?", também contou com a presença dos CEOs Luís Henrique Guimarães, da Cosan, e Henrique Martins, da Brookfield.

O CEO Conference Brasil recebeu ainda o ministro Paulo Guedes, da Economia, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, ao longo de dois dias de evento. No fim da tarde desta quarta, André Esteves, sócio-sênior do BTG Pactual, fará o encerramento, tratando do tema "Cenário Econômico Brasileiro: Desafios & Oportunidades".

O CEO Conference Brasil 2021 começou nesta terça-feira, 25. Os painéis incluem discussões com alguns dos maiores nomes do país e do mundo em áreas como economia, mercado e setor financeiro, tecnologia, saúde, agronegócio e carreira.

O evento organizado anualmente pelo banco de investimentos, desta vez em formato virtual em razão das medidas de distanciamento por causa da pandemia do coronavírus, tem como um dos objetivos promover as escolhas certas por parte da sociedade e de seus líderes.

