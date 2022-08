Indicados por acionistas minoritários são eleitos para Conselho da Petrobras

Os indicados pelos acionistas minoritários Marcelo Gasparino e Juca Abdalla já estão eleitos para o Conselho de Administração da Petrobras, informou o presidente da Assembleia Geral Extraordinário (AGE) da estatal, Bernardo Costa e Silva.

Segundo o advogado, os votos à distância e dos acionistas de American Depositary Receipts (ADRs) já foram suficientes para garantir a eleição dos dois indicados pelos minoritários.

A AGE, iniciada às 13 horas desta sexta-feira, 19, passou agora à votação dos demais indicados pelo governo para o Conselho, inclusive dos nomes rejeitados pelos órgão de governança da estatal: o secretário executivo da Casa Civil, Jônathas de Castro, e do procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano.

Foram aprovados pelo Conselho de Administração para serem eleitos na assembleia, além do presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, o presidente do Serpro, Gileno Gurjão Barreto (indicado a presidente do colegiado); Edison Antonio Costa Britto Garcia; a presidente do Conselho do Banco do Brasil, Ieda Aparecida de Moura Gagni; e os atuais conselheiros Ruy Flaks Schneider e Márcio Andrade Weber.

