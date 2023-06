Indicação ao STF: Lula se reúne com Zanin no Planalto e deve indicá-lo ao Supremo nesta quinta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu no Palácio do Planalto na noite desta quarta-feira com o advogado Cristiano Zanin e deve indicá-lo ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira.

O presidente tratou do tema da indicação de Zanin em reuniões realizadas ao longo de toda a quarta-feira. Nesta quinta-feira, Lula tem uma reunião com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado responsável por sabatinar e aprovar o nome de ministros do STF. O encontro está marcado para acontecer às 17h.

Segundo um ministro do STF ouvido pelo GLOBO, Lula ligou para a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e confirmou que indicará Cristiano Zanin nesta quinta-feira. Os demais integrantes da Corte foram informados pela ministra, também segundo relatos de um magistrado à reportagem.

Como mostrou o GLOBO, Lula realizou um churrasco na última sexta-feira e teria indicado aos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes que indicaria Zanin até o final da semana. Interlocutores de Lula que participaram do churrasco afirmaram reservadamente que um dos tópicos de conversa dos magistrados com o presidente foi a sucessão para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski no último dia 11 de abril.

Convidados deixaram o churrasco com a certeza de que o nome de Cristiano Zanin, advogado do petista responsável por sua absolvição na Lava-Jato, segue cristalizado como favorito à primeira indicação de Lula ao STF neste terceiro mandato.

Quem é Cristiano Zanin?

A indicação de Zanin, que foi advogado de Lula nos processos da Lava–Jato, já era dada como certa por aliados de Lula há, pelo menos, dois meses. Lewandowski deixou o STF em 30 de março, 11 dias antes de completar 75 anos, quando seria obrigado a se aposentar.

À frente da defesa de Lula, Zanin acumulou embates com o então juiz Sergio Moro, hoje senador pelo União Brasil do Paraná. O advogado conseguiu com que o Supremo anulasse as condenações do petista e considerasse Moro parcial.

Criminalista e atuante no direito econômico, empresarial e societário, Zanin tem 47 anos e ficou conhecido por seu trabalho na defesa de Lula na Lava-Jato.

O nome dele foi apontado como mais cotado à vaga desde o início do novo governo, quando declarações públicas de Lula reforçaram o seu favoritismo. Em março, o presidente disse em entrevista que, se indicasse Zanin, "todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado".

"Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Tecnicamente ele cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, meu companheiro, como outros são meus companheiros", disse Lula sobre a possibilidade de Zanin ser indicado à Corte.