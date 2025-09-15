InCor e outros quatro hospitais do SUS aparecem em ranking dos melhores do mundo; veja lista

7. Instituto Central do Hospital das Clínicas é o único público (Divulgação/Divulgação)
Redatora
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20h08.
O Brasil teve cinco hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) incluídos no ranking global da Newsweek, que avalia centros médicos especializados em diversas áreas. Ao todo, o país conta com representantes em oito das 12 especialidades analisadas.
O Instituto do Coração (InCor), vinculado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), é o brasileiro mais bem colocado. Ele ocupa a 12ª posição em cardiologia e a 28ª em cirurgia cardíaca.
Outros setores do Hospital das Clínicas também aparecem no ranking: 32º em pediatria, 74º em ortopedia, 90º em neurocirurgia, 117º em gastroenterologia e 299º em cardiologia.
Instituto do Coração (InCor) – USP
Hospital das Clínicas – USP
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Hospital de Ensino da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)
Hospital das Clínicas da Unicamp
O levantamento da Newsweek também destaca que o Brasil tem 22 hospitais especializados entre os melhores do mundo.