InCor e outros quatro hospitais do SUS aparecem em ranking dos melhores do mundo; veja lista

O Brasil teve cinco hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) incluídos no ranking global da Newsweek, que avalia centros médicos especializados em diversas áreas. Ao todo, o país conta com representantes em oito das 12 especialidades analisadas.

O Instituto do Coração (InCor), vinculado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), é o brasileiro mais bem colocado. Ele ocupa a 12ª posição em cardiologia e a 28ª em cirurgia cardíaca.

Outros setores do Hospital das Clínicas também aparecem no ranking: 32º em pediatria, 74º em ortopedia, 90º em neurocirurgia, 117º em gastroenterologia e 299º em cardiologia.

Ranking dos hospitais públicos brasileiros

Instituto do Coração (InCor) – USP

12º em cardiologia

28º em cirurgia cardíaca

Hospital das Clínicas – USP

32º em pediatria

74º em ortopedia

90º em neurocirurgia

117º em gastroenterologia

299º em cardiologia

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

46º em cardiologia

64º em cirurgia cardíaca

Hospital de Ensino da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

112º em pediatria

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)

182º em oncologia

Hospital das Clínicas da Unicamp

185º em pediatria

O levantamento da Newsweek também destaca que o Brasil tem 22 hospitais especializados entre os melhores do mundo.