InCor e outros quatro hospitais do SUS aparecem em ranking dos melhores do mundo; veja lista

Lista mostra posições de hospitais brasileiros em especialidades como cardiologia, pediatria, ortopedia e oncologia, segundo a Newsweek

7. Instituto Central do Hospital das Clínicas é o único público (Divulgação/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20h08.

O Brasil teve cinco hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) incluídos no ranking global da Newsweek, que avalia centros médicos especializados em diversas áreas. Ao todo, o país conta com representantes em oito das 12 especialidades analisadas.

O Instituto do Coração (InCor), vinculado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), é o brasileiro mais bem colocado. Ele ocupa a 12ª posição em cardiologia e a 28ª em cirurgia cardíaca.

Outros setores do Hospital das Clínicas também aparecem no ranking: 32º em pediatria, 74º em ortopedia, 90º em neurocirurgia, 117º em gastroenterologia e 299º em cardiologia.

Ranking dos hospitais públicos brasileiros

Instituto do Coração (InCor) – USP

  • 12º em cardiologia
  • 28º em cirurgia cardíaca

Hospital das Clínicas – USP

  • 32º em pediatria
  • 74º em ortopedia
  • 90º em neurocirurgia
  • 117º em gastroenterologia
  • 299º em cardiologia

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

  • 46º em cardiologia
  • 64º em cirurgia cardíaca

Hospital de Ensino da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

  • 112º em pediatria

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)

  • 182º em oncologia

Hospital das Clínicas da Unicamp

  • 185º em pediatria

O levantamento da Newsweek também destaca que o Brasil tem 22 hospitais especializados entre os melhores do mundo.

