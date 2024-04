Incêndio em pousada de Porto Alegre (RS) deixa ao menos nove mortos

Um incêndio numa pousada na região central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deixou ao menos nove mortos na madrugada desta sexta-feira, 26. O Corpo de Bombeiros afirma que ainda há pessoas desaparecidas no local. As informações são do g1.

Duas vítimas foram encontradas no primeiro andar da pousada Garoa. Segundo o g1, outras cinco estavam no segundo pavimento e mais duas, no terceiro. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Sete pessoas foram resgatadas, e seis delas foram levadas para hospitais da região.

A pousada fica entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, na Avenida Farrapos. O incêndio teria começado no início da madrugada. Segundo o g1, as chamas teriam se alastrado com rapidez pelo fato de os quartos ficarem próximos um do outro e só foram controladas por volta de 5h desta sexta.

Os bombeiros afirmam que o espaço funcionava de forma irregular, não tinha alvará e nem plano de prevenção contra incêndios. Pelas redes sociais, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que acompanha com "profunda tristeza" a apuração do incêndio.

"A prioridade agora é o atendimento aos cidadãos resgatados e encaminhados ao HPS. A prefeitura trabalha para acolher os moradores e apoiar a investigação dessa tragédia", escreveu o político em sua conta no X (antigo Twitter).