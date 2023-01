Incêndio atinge galpão do aeroporto do Galeão, no Rio

Um incêndio atinge uma parte do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Aeroporto do Galeão nesta quarta-feira, 18. Segundo a Rio Galeão, o incêndio é em um terminal de cargas do aeroporto. Ainda não há informações de feridos, mas há muita fumaça no local. Nenhum voo foi cancelado até a publicação desta matéria.

Além da brigada local, o quartel do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador foi acionado às 13h46 para reforçar o combate ao fogo. Por conta do tamanho do incêndio, os quarteis do Grajau, São Cristóvão, Central, Iraja, Nova Iguaçu, Penha, Catete e Tijuca também foram acionados.

As chamas estão dentro do prédio e podem ser vistas do lado de fora, do pátio. Não há aeronaves próximas do local do incêndio. Nas redes sociais, internautas contam que estão vendo a densa fumaça de diferentes pontos da cidade. Devido à quantidade de fumaça na região, o Centro de Operações Rio (COR) pede que motoristas tenham cuidado ao trafegar na Linha Vermelha.Nas redes sociais, internautas contam que estão vendo a densa fumaça de diferentes pontos da cidade. Incêndio no Galeão https://t.co/zVw2HDz6Ji — Bru 🇮🇹 🇧🇷 (@cariocanagema) January 18, 2023