Idosos em geral começam a ser vacinados no Rio na segunda-feira; veja calendário

A vacinação contra a covid-19 estará disponível para idosos em geral na cidade do Rio a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, no “Bom Dia Rio”, da TV Globo.

De acordo com o calendário, a partir da próxima semana terá divisão de idade por dia. A nova etapa começa com atendimento para pessoas com 99 anos ou mais.

De acordo com o calendário apresentado pelo secretário, a imunização durante a próxima semana será:

Segunda-feira, dia 1º: pessoas com 99 anos ou mais

terça-feira, dia 2: 98 anos

quarta-feira, dia 3: 97 anos

quinta-feira, dia 4: 96 anos

sexta-feira, dia 5: 95 anos

sábado, dia 6: repescagem para quem tem 95 anos ou mais

Segunda semana de fevereiro:

segunda-feira, dia 8: 94 anos

terça-feira, dia 9: 93 anos

quarta-feira, dia 10: 92 anos

quinta-feira, dia 11: 91 anos

sexta-feira, dia 12: 90 anos

sábado, dia 13: repescagem para quem tem 90 anos ou mais

Terceira semana de fevereiro:

segunda-feira, dia 15: 89 anos e repescagem para quem tem mais

terça-feira, dia 16: 88 anos

quarta-feira, dia 17: 87 anos

quinta-feira, dia 18: 86 anos

sexta-feira, dia 19: 85 anos

sábado, dia 20: repescagem para quem tem 85 anos ou mais

Quarta semana de fevereiro:

segunda-feira, dia 22: 84 anos

terça-feira, dia 23: 83 anos

quarta-feira, dia 24: 82 anos

quinta-feira, dia 25: 81 anos

sexta-feira, dia 26: 80 anos

sábado, dia 27: repescagem para quem tem 80 anos ou mais

No momento, apenas os idosos com mais de 60 anos que pertençam a um dos grupos prioritários da área de Saúde e profissionais de saúde incluídos na primeira fase devem procurar os postos. Os demais idosos devem seguir o calendário acima de acordo com a data determinada por idade.Para receber a dose do imunizante, será preciso apresentar um documento com foto em uma das unidades de saúde — todas as Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde. Os endereços podem ser consultados no

site da Secretaria municipal de Saúde.

A ampliação ocorre com a chegada de mais doses da vacina Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, para a próxima semana. O secretário ainda disse querer vacinar o maior número de pessoas possível:

“Queremos zerar o estoque de vacina, porque quanto mais pessoas vacinadas, mais vidas preservadas”, disse.