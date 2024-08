Ideb 2023: das 50 cidades com maiores notas no ensino fundamental, 36 são do Nordeste; veja lista

Das 50 cidades com as maiores notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no 9º ano do ensino fundamental, 36 são do Nordeste. Os dados foram divulgados na quarta-feira, 14, pelo Ministério da Educação.

O predomínio é do Ceará, com 20 cidades. O estado onde fica Sobral — que ficou com a 9ª maior nota do país na etapa — se notabilizou pela criação de um sistema de repasse de recursos e de apoio pedagógico do governo do estado aos municípios pequenos para incentivar boas práticas de ensino. A estratégia deu resultados tão expressivos que cacifaram Camilo Santana a chegar ao Ministério da Educação.

Os municípios de Alagoas também se destacaram neste ano. Seis deles estão na lista das 50 melhores redes no Ideb. A liderança do ranking ficou com Santana do Mundaú, cidade de pouco mais de 11 mil habitantes a 105 km de Maceió, perto da divisa com Pernambuco.

A lista ainda tem sete cidades do Sudeste (Itápolis, Conchal, Emilianópolis, Águas de São Pedro, Américo de Campos e Mogi das Cruzes, todas de SP, e Miracema, no RJ), cinco do Sul (São Vendelino, Picada Café e Coronel Pilar, no RS, além de Iporã do Oeste e Luzerna, em SC) e outras duas em Goiás (Estrela do Norte e Rio Verde).

O Ideb varia numa escala de 0 a 10 e é calculado a cada dois anos e utiliza duas variáveis: as notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a quantidade de alunos aprovados. Ele é o principal indicador de qualidade na educação do país.

Veja a lista completa

Santana do Mundaú (AL) - 9,3

Pires Ferreira (CE) - 9,2

Deputado Irapuan Pinheiro (CE) - 8,8

Coruripe (AL) - 8,7

Catunda (CE) - 8,4

União dos Palmares (AL) - 8,4

Ararendá (CE) - 8,3

Novo Oriente (CE) - 8,2

Sobral (CE) - 7,9

Jijoca de Jericoacoara (CE) - 7,8

São José da Laje (AL) - 7,8

Monsenhor Tabosa (CE) - 7,5

Milhã (CE) - 7,4

Independência (CE) - 7,3

Tamboril (CE) - 7,3

Teotônio Vilela (AL) - 7,3

Cruz (CE) - 7,2

Demerval Lobão (PI) - 7,0

Iporã do Oeste (SC) - 7,0

Ipaporanga (CE) - 6,9

São Vendelino (RS) - 6,9

Bom Jesus (PI) - 6,8

Itápolis (SP) - 6,8

Casinhas (PE) - 6,7

Conchal (SP) - 6,6

Emilianópolis (SP) - 6,6

Picada Café (RS) - 6,6

Buriti dos Montes (PI) - 6,5

Nova Olinda (CE) - 6,5

Pedra Branca (CE) - 6,5

Bonito (PE) - 6,5

Miracema (RJ) - 6,5

Águas de São Pedro (SP) - 6,5

Coronel Pilar (RS) - 6,5

Bela Cruz (CE) - 6,4

Brejo Santo (CE) - 6,4

Groaíras (CE) - 6,4

São Domingos do Cariri (PB) - 6,4

Betânia (PE) - 6,4

Panelas (PE) - 6,4

Jequiá da Praia (AL) - 6,4

Américo de Campos (SP) - 6,4

Mogi das Cruzes (SP) - 6,4

Luzerna (SC) - 6,4

Estrela do Norte (GO) - 6,4

Rio Verde (GO) - 6,4

Itaiçaba (CE) - 6,3

Uruoca (CE) - 6,3

Custódia (PE) - 6,3

Dom Basílio (BA) - 6,3