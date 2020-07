Ibirapuera e outros 69 parques da cidade de SP reabrem na segunda-feira

A prefeitura de São Paulo vai reabrir 70 dos mais de 100 parques municipais existentes na cidade a partir do dia 13 de julho. A lista completa será divulgada no Diário Oficial do município desta sexta-feira, 10.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) disse, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 8, que o Parque do Ibirapuera e o Parque do Carmo, os maiores da cidade, estão entre os que reabrem. Eles vão funcionar das 6h às 16h.

Os demais parques funcionam das 10h às 16h. Todos abrem somente entre durante a semana, de segunda a sexta.

A capacidade será limitada a 40% e a entrada controlada. O uso de máscara será obrigatório, os bebedouros serão fechados, além disso será proibido atividades em grupo.

Os permissionários poderão voltar a funcionar, respeitando os protocolos sanitários. Os parquinho infantis permanecerão fechados.

Segundo Covas, o Minhocão vai continuar fechado aos finais de semana, assim como não haverá o fechamento para carros da Avenida Paulista aos domingos.

“Estes dois lugares há muita aglomeração e com muitos pontos de entrada, o que faz com que o controle seja muito difícil. Eles só serão abertos quando os parques também abrirem aos finais de semana”, explicou o prefeito.

Academias

Em relação às academias, Bruno Covas disse que a prefeitura está terminando de redigir a minuta com todo os protocolos de segurança que permitam a reabertura deste setor.

“Amanhã [sexta-feira] deveremos assinar o protocolo com o setor de academias para que possam reabrir já a partir desta segunda-feira, dia 13 de julho, na cidade de São Paulo”, afirmou.