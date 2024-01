IBGE reconhece erro por problema técnico na divulgação do IPCA-15 antes do horário

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) admitiu erro no horário de divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15). Conforme apontado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o índice de janeiro foi publicado no sistema Sidra às 8 horas (de Brasília), antes das 9 horas, horário previsto para a divulgação do indicador.

Em nota, o IBGE citou um problema "técnico computacional de horários" em seus equipamentos, o que acabou adiantando a divulgação em uma hora.

Segundo o instituto, sua área técnica responsável está verificando o ocorrido para tomar as "devidas providências".

A informação da alta de 0,31% no indicador, que mediu a inflação entre 15 de dezembro e 14 de janeiro, foi vista por economistas e circulou em grupos de Whatsapp pela manhã. A informação foi retirada do ar para, em seguida, ser divulgada novamente às 9 horas.

"O IBGE divulgou às 08:00 de hoje os resultados da pesquisa IPCA-15, quando a mesma deveria ter ocorrido às 09:00. O IBGE relata que, diante de um problema técnico computacional de horários em seus equipamentos servidores, este processo, que é automático, acabou sendo adiantado em uma hora", disse em nota o IBGE.