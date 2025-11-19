Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

IBGE publica edital com 9.590 vagas temporárias; salários chegam a R$ 3.379

Inscrições vão até 11 de dezembro e custam R$ 38,50; exigência mínima é ensino médio completo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07h01.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira, 19, o edital de um novo processo seletivo com 9.590 vagas temporárias em todo o país. As oportunidades são para duas funções: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade, ambas com exigência mínima de ensino médio completo. Os contratos terão duração de até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais dois.

Distribuição de vagas e salários

A maior parte das vagas, 8.480, é para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM). O salário é de R$ 2.676,24, com benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais.

Já o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) conta com 1.110 vagas. A remuneração é de R$ 3.379,00, acrescida dos mesmos benefícios. Para esta função, é exigida ainda a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (mínimo categoria B) no momento da contratação.

As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência, candidatos pretos ou pardos (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%).

Inscrições e provas

As inscrições estarão abertas a partir desta quarta, às 16h, até 11 de dezembro de 2025, às 23h59, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa é de R$ 38,50, paga via Guia de Recolhimento da União (GRU), com vencimento em 12 de dezembro.

As provas objetivas serão realizadas presencialmente no dia 22 de fevereiro de 2026, com três horas de duração. Candidatos a APM farão o exame das 8h às 11h, enquanto os de SCQ realizarão a prova das 14h às 17h. A aplicação ocorrerá nos municípios com oferta de vagas.

Atribuições e regras do processo

Entre as atividades previstas para os agentes, estão a coleta de dados em domicílios e estabelecimentos, registro de informações em sistemas eletrônicos e apoio a levantamentos geográficos. Supervisores, por sua vez, deverão planejar e coordenar as coletas, além de monitorar a qualidade das informações e gerenciar equipes.

A seleção será regida pela Lei nº 8.745/1993, que permite contratações temporárias em casos de excepcional interesse público. A duração dos contratos poderá ser prorrogada, respeitando o limite máximo de três anos.

Acompanhe tudo sobre:Concursos públicosIBGE

Mais de Brasil

Em recado a Lula, Motta diz que Câmara não é carimbadora de projetos do governo

Alessandro Vieira é escolhido para ser relator do PL Antifacção no Senado

Câmara aprova PL Antifacção em derrota para governo Lula

Derrite apresenta 5ª versão do relatório do PL Antifacção; veja o que muda

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Concurso de hipismo no Rio projeta movimentar R$ 489 mil em premiações

Casual

Nada de quiet Luxury: o momento da Dolce & Gabbana, segundo Alfonso Dolce

Mercados

Nvidia pode ganhar (ou perder) US$ 320 milhões após resultados

Economia

Mudança em mercado de carbono será 'divisor de águas', diz diretor do Itaú BBA