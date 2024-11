Ibaneis está na Itália e tem volta a Brasília prevista para sexta, após duas explosões na cidade

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, está fora do Brasil desde sábado, em viagem à Itália. Sua volta a Brasília está prevista para esta sexta-feira, 15. Enquanto isso, a vice-governadora Celina Leão está à frente da gestão local.

Duas explosões abalaram a Praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira, 13, resultando na morte de uma pessoa e no incêndio de um carro. Com o incidente, a área foi cercada pela Polícia Militar, o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) foi evacuado e a sessão da Câmara foi interrompida. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, enquanto a Polícia Federal já abriu um inquérito.

Investigação e segurança reforçada

Um corpo foi encontrado nas proximidades do STF. De acordo com a Polícia Militar do DF, a ocorrência foi classificada como "autoextermínio com explosivo". Após as explosões, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) iniciou uma varredura no entorno do Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava no Palácio da Alvorada e não foi afetado diretamente pelo incidente, mas já está em reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Área da Praça dos Três Poderes é isolada

Policiais militares estão cercando a Praça dos Três Poderes, pedindo para que as pessoas evitem o local. Equipes da Polícia Militar realizam uma varredura para localizar outros possíveis explosivos. No prédio do STF, o plenário foi evacuado e as autoridades recomendaram que ninguém permanecesse próximo às janelas. Além disso, um carro incendiado nas proximidades do Anexo IV da Câmara também está sendo vistoriado, enquanto a polícia investiga se há ligação entre as explosões perto do STF e o incêndio próximo à Câmara.

“Há indícios de que a mesma pessoa tenha causado a explosão perto da Câmara e depois se deslocado até o STF”, declarou o Sargento Santos, da Polícia Militar do DF, que acompanha o caso.

STF emite nota oficial

Em nota, o Supremo Tribunal Federal informou que “dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança”. O comunicado ressaltou ainda que “servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por cautela”. A instituição afirmou que “a Segurança do STF está colaborando com as autoridades policiais do DF” e que mais detalhes sobre as investigações dependem do desenrolar dos fatos.

Layana Costa, servidora do Tribunal de Contas da União (TCU), relatou que presenciou as explosões. “Um homem passou fazendo um sinal para nós e, em seguida, ouvi duas explosões”, disse.