Hugo Motta se encontra com Bolsonaro para discutir projeto que anistia envolvidos no 8 de janeiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), teve um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro na residência oficial da Câmara para tratar do projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A reunião, que não constava na agenda oficial divulgada diariamente por Motta, foi divulgada por Bolsonaro e confirmada pela assessoria do presidente da Câmara.

Segundo Bolsonaro e seus aliados, o tema foi o projeto de lei da anistia. O presidente da Câmara disse anteriormente que não pretende pautar a urgência da proposta, defendida pelo PL, de Jair Bolsonaro, que prevê perdão total aos participantes do ato.

"Se a gente conseguir as assinaturas, ele vai colocar em votação, tenho certeza disso", disse Bolsonaro em podcast.

O presidente da Câmara cancelou a reunião de líderes desta quinta-feira, que ocorre semanalmente. O líder do PL, Sostenes Cavalcante (RJ), pretendia cobrar Hugo Motta para pautar a urgência da anistia nesse encontro.

Segundo aliados, Motta vem articulando com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma solução para o debate sobre anistia aos acusados e condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Ele estaria tentando um meio-termo que agrade bolsonaristas e seja, ao mesmo tempo, aceito pelo governo.