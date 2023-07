Homem morre após ingerir 1 litro de cachaça: qual o limite seguro?

Um homem de 42 anos morreu no domingo, 16, na calçada de um bar, após “virar” uma garrafa de cachaça durante uma aposta para ganhar duas caixas de cerveja. O caso ocorreu em Santo Antônio do Rio Verde (GO).

Em depoimento às autoridades, o dono do bar explicou que a vítima, que era um trabalhador rural, estava bebendo no local com amigos desde a manhã do incidente.

O desafio foi gravado por testemunhas e compartilhado nas redes sociais, mostrando o homem “virando” uma garrafa de cachaça com a torcida de pessoas no local.

A partir do momento em que o homem termina a garrafa, uma pessoa grita: “Pode trazer a caixinha de cerveja.”

O proprietário do estabelecimento contou que, horas depois, a vítima deixou o local, se deitou na calçada e não se levantou mais. Inicialmente, as pessoas pensaram que ele estava dormindo, devido à embriaguez, mas quando se aproximaram dele, descobriram que estava morto.

O caso foi registrado na polícia como “morte natural” e os familiares ficaram responsáveis pelas providências com o corpo e sepultamento.

Entenda a reação

Segundo um estudo do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), ingerir uma quantidade excessiva de bebida alcóolica em tão pouco tempo pode levar a graves reações do organismo e, principalmente, à morte.

Semelhante ao episódio em Goiás, o consumidor foi acometido por "envenenamento por álcool", que ocorre quando o corpo não consegue mais metabolizar todo o álcool, provocando várias complicações.

"Níveis muito altos de álcool no corpo podem desligar áreas do cérebro que controlam a respiração, os batimentos cardíacos e a temperatura corporal, resultando em morte”, explica o CDC na pesquisa.

Qual é o limite seguro para o consumo de álcool ?

Embora o consumo desefreado de álcool possa fazer mal a saúde, não existe limites definidos para a quantidade que leve o indivíduo a morte.

Mesmo assim, uma pesquisa do AAC (American Addiction Centers) indica que algumas variantes que potencializam esse risco:

Sexo

Idade

Peso do corpo

Porcentual de álcool na bebida

Uso de medicamento antes ou durante o consumo

Resistência ao álcool

Rapidez com que o indivíduo ingeriu a bebida

O alimento que consumiu antes de beber álcool