Homem faz reféns em ônibus na Rodoviária do Rio

Nesta terça-feira, 12, um criminoso invadiu um ônibus na Rodoviária Novo Rio, no centro do Rio de Janeiro, e fez reféns, incluindo crianças e idosos.

A estimativa é que entre 12 e 18 pessoas estejam dentro do ônibus. A rodoviária já foi isolada.

Segundo a Polícia Militar, o homem atingiu duas pessoas por disparos de arma de fogo. Ao menos uma pessoa que estava dentro do veículo foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, de acordo com apuração da CNN Brasil.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 15h. Já as equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuam nas negociações.

Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) intensificam o policiamento no perímetro.

O ônibus é da Viação Sampaio que, em nota, disse que dará um novo posicionamento quando tiver mais clareza dos fatos. "A referida área já foi isolada para proteção de todos os passageiros. Aguardamos a ação das autoridades no local", diz a nota.

