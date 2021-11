Henrique Meirelles anuncia candidatura ao Senado por Goiás

O secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, anunciou sua candidatura a senador por Goiás nas eleições de 2022.

"Depois de uma longa estrada, passando pela iniciativa privada, ministério, presidência do Banco Central, é chegado o momento de colocar minha experiência à disposição do povo goiano para geração de recursos e empregos no meu Estado... O que eu pretendo fazer é uma articulação intensa no Senado. Existe uma vasta possibilidade de entendimentos comuns para projetos de reformas que permitam Goiás e o Brasil crescerem como um todo. Isso que pretendo fazer pelo país. Por isso não existe a possibilidade de eu aceitar cargo no executivo em 2023. Minha meta é trabalhar por Goiás e vou cumprir os oito anos de mandato", escreveu Meirelles no Twitter.