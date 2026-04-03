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Helicóptero de passeio faz pouso de emergência no mar da Barra da Tijuca

Incidente entre Posto 3 e 4 mobilizou bombeiros e banhistas nesta sexta-feira; Cenipa investiga as causas da falha técnica que levou o helicóptero ao mar

O chamado de emergência ocorreu às 11h20

O chamado de emergência ocorreu às 11h20

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 3 de abril de 2026 às 14h47.

Um voo panorâmico terminou em um pouso forçado na manhã desta sexta-feira (3) na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A aeronave, um modelo Robinson 44, apresentou falhas técnicas e precisou descer no mar, na altura entre os postos 3 e 4.

Três pessoas estavam a bordo: o piloto e dois turistas estrangeiros. Todos saíram ilesos.

Imagens registradas logo após o incidente mostram os ocupantes abandonando o helicóptero por conta própria antes mesmo da chegada das equipes de socorro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atendidas ainda na areia e liberadas em seguida, sem ferimentos aparentes.

Manobra de precisão

O helicóptero era conduzido pelo piloto da Polícia Civil, Adonis de Oliveira. Segundo testemunhas, ele conseguiu direcionar a aeronave para uma área rasa e com poucos banhistas, minimizando os riscos do impacto.

Um surfista que presenciou a cena relatou que o piloto buscou o local mais vazio após o motor perder potência.

A profundidade de apenas dois metros e a ausência de portas na aeronave facilitaram a saída rápida dos tripulantes. O helicóptero acabou tombando com os esquis para cima após tocar o fundo de areia. Por volta das 13h30, equipes dos bombeiros trabalhavam na retirada da carcaça do mar utilizando cordas.

Investigação e resgate após acidente

O chamado de emergência ocorreu às 11h20. O resgate inicial contou com o apoio de guarda-vidas da região e de uma moto aquática que passava pelo local no momento da queda. Em nota, a corporação confirmou que os três ocupantes foram classificados como "vítimas verdes" (ferimentos leves ou inexistentes).

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira, já iniciou os trabalhos para apurar as causas da pane. Investigadores do SERIPA III foram enviados ao local para realizar a coleta de dados, preservação de componentes e a perícia inicial na aeronave de matrícula PR-DEM.

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