Helder Barbalho lidera para o Senado no Pará, diz Paraná Pesquisas

Helder Barbalho: governador do Pará é cotado para disputar o Senado nas eleições 2026 (Leandro Fonseca /Exame)
Redação Exame
Publicado em 23 de março de 2026 às 11h41.
O atual governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lidera a disputa no estado pelo Senado, segundo uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira, 23.
De acordo com o levantamento, Barbalho aparece com vantagem nos cenários espontâneo e nos dois cenários estimulados testados.
Já a eleição para a segunda vaga no Senado deve ser acirrada. No primeiro cenário testado, Zequinha Marinho (Podemos) aparece com 29,6%, enquanto Celso Sabino (União) aparece com 28%. Por causa da margem de erro da pesquisa, de 2,7 pontos percentuais, os dois são considerados tecnicamente empatados.
Em outro cenário, os dois políticos aparecem com 31,8% e 29,7%, respectivamente — Barbalho registra mais de 50%. Pela margem de erro, Marinho e Sabino aparecem tecnicamente empatados neste cenário.
A Paraná Pesquisas no Pará foi feita com 1.400 eleitores em 59 municípios do estado, entre os dias 18 e 21 de março de 2026. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo PA-03072/2026