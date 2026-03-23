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Helder Barbalho lidera para o Senado no Pará, diz Paraná Pesquisas

Pesquisa com eleitores do estado também apontou empate técnico entre Zequinha Marinho e Celso Sabino para a segunda vaga

Helder Barbalho: governador do Pará é cotado para disputar o Senado nas eleições 2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Helder Barbalho: governador do Pará é cotado para disputar o Senado nas eleições 2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 11h41.

O atual governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lidera a disputa no estado pelo Senado, segundo uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira, 23.

De acordo com o levantamento, Barbalho aparece com vantagem nos cenários espontâneo e nos dois cenários estimulados testados.

Já a eleição para a segunda vaga no Senado deve ser acirrada. No primeiro cenário testado, Zequinha Marinho (Podemos) aparece com 29,6%, enquanto Celso Sabino (União) aparece com 28%. Por causa da margem de erro da pesquisa, de 2,7 pontos percentuais, os dois são considerados tecnicamente empatados.

Em outro cenário, os dois políticos aparecem com 31,8% e 29,7%, respectivamente — Barbalho registra mais de 50%. Pela margem de erro, Marinho e Sabino aparecem tecnicamente empatados neste cenário.

A Paraná Pesquisas no Pará foi feita com 1.400 eleitores em 59 municípios do estado, entre os dias 18 e 21 de março de 2026. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo PA-03072/2026

Pesquisa para senador do Pará - Paraná Pesquisas (Março 2026)

Espontânea

  • Helder Barbalho (MDB) - 7,5%
  • Éder Mauro (PL) - 3%
  • Zequinha Marinho (Podemos) - 1,9%
  • Celso Sabino (União) - 1,3%
  • Chicão (União) - 0,7%
  • João Passarinho (PL) - 0,4%
  • Fernando Carneiro (Psol) - 0,2%
  • Rogério Barra (PL) - 0,1%
  • Outros nomes - 0,9%
  • Não sabe/não opinou - 77%
  • Ninguém/Branco/Nulo - 6,3%

Estimulada - Cenário 1

  • Helder Barbalho (MDB) - 49,4%
  • Zequinha Marinho (Podemos) - 29,6%
  • Celso Sabino (União) - 28%
  • João Passarinho (PL) - 22,5%
  • Chicão (União) - 19,3%
  • Fernando Carneiro (Psol) - 6,2%
  • Não sabe/não opinou - 5%
  • Ninguém/Branco/Nulo - 8,3%

Estimulada - Cenário 2

  • Helder Barbalho (MDB) - 50,1%
  • Zequinha Marinho (Podemos) - 31,8%
  • Celso Sabino (União) - 29,7%
  • Chicão (União) - 20,3%
  • Rogério Barra (PL) - 13,8%
  • Fernando Carneiro (Psol) - 7%
  • Não sabe/não opinou - 5,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo - 8,2%
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