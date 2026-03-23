Helder Barbalho lidera para o Senado no Pará, diz Paraná Pesquisas

O atual governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lidera a disputa no estado pelo Senado, segundo uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira, 23.

De acordo com o levantamento, Barbalho aparece com vantagem nos cenários espontâneo e nos dois cenários estimulados testados.

Já a eleição para a segunda vaga no Senado deve ser acirrada. No primeiro cenário testado, Zequinha Marinho (Podemos) aparece com 29,6%, enquanto Celso Sabino (União) aparece com 28%. Por causa da margem de erro da pesquisa, de 2,7 pontos percentuais, os dois são considerados tecnicamente empatados.

Em outro cenário, os dois políticos aparecem com 31,8% e 29,7%, respectivamente — Barbalho registra mais de 50%. Pela margem de erro, Marinho e Sabino aparecem tecnicamente empatados neste cenário.

A Paraná Pesquisas no Pará foi feita com 1.400 eleitores em 59 municípios do estado, entre os dias 18 e 21 de março de 2026. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo PA-03072/2026

Pesquisa para senador do Pará - Paraná Pesquisas (Março 2026)

Espontânea

Helder Barbalho (MDB) - 7,5%

Éder Mauro (PL) - 3%

Zequinha Marinho (Podemos) - 1,9%

Celso Sabino (União) - 1,3%

Chicão (União) - 0,7%

João Passarinho (PL) - 0,4%

Fernando Carneiro (Psol) - 0,2%

Rogério Barra (PL) - 0,1%

Outros nomes - 0,9%

Não sabe/não opinou - 77%

Ninguém/Branco/Nulo - 6,3%

Estimulada - Cenário 1

Helder Barbalho (MDB) - 49,4%

Zequinha Marinho (Podemos) - 29,6%

Celso Sabino (União) - 28%

João Passarinho (PL) - 22,5%

Chicão (União) - 19,3%

Fernando Carneiro (Psol) - 6,2%

Não sabe/não opinou - 5%

Ninguém/Branco/Nulo - 8,3%

Estimulada - Cenário 2