Haddad se reúne com secretário do Tesouro de Trump em meio a negociações sobre tarifas dos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu neste domingo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. O encontro ocorreu na Califórnia, onde Haddad está para participar de eventos e reuniões.

Foi o primeiro encontro presencial entre autoridades do alto escalão dos dois países desde que Donald Trump tomou posse, em 20 de janeiro.

Na semana passada, o ministro havia falado da possibilidade da reunião, que ainda estava para ser confirmada. Haddad disse, na quarta-feira, que as tarifas de 10% impostas pelos EUA ao Brasil e outros países deveria permear a conversa, mas ele ressaltou que a relação comercial é conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

“Podemos até falar, mas aí quem conduz a negociação de tarifa nesse momento é o vice-presidente (Geraldo Alckmin)”.

Viagem

Haddad desembarcou neste sábado nos Estados Unidos. A viagem tem como objetivo apresentar o novo plano nacional de datacenters e fortalecer a atração de investimentos em tecnologia no Brasil.

Na agenda, Haddad participa da conferência Milken Institute e terá reuniões com líderes do setor de tecnologia. O ministro também vai apresentar a estratégia brasileira para inovação e expansão da infraestrutura digital em encontros com empresários no Vale do Silício.

Além da pauta de tecnologia, Haddad deve discutir temas como financiamento climático e desenvolvimento sustentável em conversas com investidores internacionais. Depois dos compromissos nos EUA, o ministro seguirá para a Cidade do México para encontros com autoridades locais.