Haddad, Eduardo, Alckmin e Derrite lideram cenários para Senado em SP, diz Paraná Pesquisas

Nos dois cenários analisados pelo instituto, pelo menos cinco nomes aparecem com mais de 10% das intenções de voto

Haddad, Eduardo, Alckmin e Derrite: os nomes aparecem mais competitivos para o Senado no próximo ano

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 16h58.

A disputa pelas duas vagas no Senado pelo Estado de São Paulo nas eleições de 2026 está aberta a mais de um ano antes das eleições, de acordo com levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 26.

Nos dois cenários analisados pelo instituto, pelo menos cinco nomes aparecem com mais de 10% das intenções de voto. Na primeira simulação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro (PL), lideram com 36,8% e 33,6%, respectivamente.

Em seguida, aparece o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), com 21,7%, seguido pelo ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 14,2%, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, com 10,5%.

No segundo cenário, com a ausência de Haddad e Eduardo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e Derrite lideram com 39,3% e 23,2%, respectivamente.

Salles aparece com 16,8%, seguido pelo Pastor Marco Feliciano (12,4%) e Baleia Rossi (11,6%).

Outros nomes testados incluem a senadora Mara Gabrilli (PSD), o deputado federal Robson Tuma (DEM), o senador Giordano (MDB), o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD) e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT). Nenhum desses alcança mais de 8% nas intenções de voto.

A pesquisa foi realizada com 1680 eleitores de 85 municípios do Estado de São Paulo entre os dias 17 e 21 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Senador (Cenário 1)

  • Fernando Haddad — 36,8%
  • Eduardo Bolsonaro — 33,6%
  • Capitão Derrite — 21,7%
  • Ricardo Salles — 14,2%
  • Baleia Rossi — 10,5%
  • Mara Gabrilli — 7,5%
  • Luiz Marinho — 5,9%
  • Robson Tuma — 5,1%
  • Cezinha de Madureira — 2,5%
  • Giordano — 0,5%
  • Não sabe/ não opinou — 4,3%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 11,9%

Senador (Cenário 2)

  • Geraldo Alckmin — 39,3%
  • Capitão Derrite — 23,2%
  • Ricardo Salles — 16,8%
  • Pastor Marco Feliciano — 12,4%
  • Baleia Rossi — 11,6%
  • Mara Gabrilli — 8,1%
  • Luiz Marinho — 6,6%
  • Robson Tuma — 6,4%
  • Cezinha de Madureira — 2,8%
  • Giordano — 1,0%
  • Não sabe/ não opinou — 4,9%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 15,5%
