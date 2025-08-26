Haddad, Eduardo, Alckmin e Derrite lideram cenários para Senado em SP, diz Paraná Pesquisas

A disputa pelas duas vagas no Senado pelo Estado de São Paulo nas eleições de 2026 está aberta a mais de um ano antes das eleições, de acordo com levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 26.

Nos dois cenários analisados pelo instituto, pelo menos cinco nomes aparecem com mais de 10% das intenções de voto. Na primeira simulação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro (PL), lideram com 36,8% e 33,6%, respectivamente.

Em seguida, aparece o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), com 21,7%, seguido pelo ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 14,2%, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, com 10,5%.

No segundo cenário, com a ausência de Haddad e Eduardo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e Derrite lideram com 39,3% e 23,2%, respectivamente.

Salles aparece com 16,8%, seguido pelo Pastor Marco Feliciano (12,4%) e Baleia Rossi (11,6%).

Outros nomes testados incluem a senadora Mara Gabrilli (PSD), o deputado federal Robson Tuma (DEM), o senador Giordano (MDB), o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD) e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT). Nenhum desses alcança mais de 8% nas intenções de voto.

A pesquisa foi realizada com 1680 eleitores de 85 municípios do Estado de São Paulo entre os dias 17 e 21 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Senador (Cenário 1)

Fernando Haddad — 36,8%

Eduardo Bolsonaro — 33,6%

Capitão Derrite — 21,7%

Ricardo Salles — 14,2%

Baleia Rossi — 10,5%

Mara Gabrilli — 7,5%

Luiz Marinho — 5,9%

Robson Tuma — 5,1%

Cezinha de Madureira — 2,5%

Giordano — 0,5%

Não sabe/ não opinou — 4,3%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 11,9%

Senador (Cenário 2)