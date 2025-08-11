Haddad diz que reunião com secretário de Trump foi cancelada após articulação da 'extrema-direita'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 11, que a reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada.

Segundo o ministro, houve uma interferência da "extrema-direita". A reunião para tratar do tarifaço sobre os produtos brasileiros estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira.

"A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita, que atuam junto à Casa Branca, tomou conhecimento da minha fala e agiu junto a alguns assessores, e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada", disse em entrevista à GloboNews.

Haddad explicou que o cancelamento da reunião ocorreu após o envio de um e-mail, sem previsão de uma nova data para o encontro.

"Foi uma situação inusitada. O que fica claro para nós é que a questão comercial não está no foco. Exigiria boa vontade das duas partes", afirmou o ministro.

O chefe da Fazenda afirmou que uma força política "antidiplomática" atua para minar os caminhos de negociação entre os países. Haddad citou que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) avisou em uma entrevista que atuaria para fechar canais com o governo americano.

"Depois da entrevista que ele disse que agiria contra os interesses do país foi que aconteceu o episódio de cancelamento. Não há como não relacionar uma coisa com a outra", disse.

Bessant foi uma das autoridades americanas que fez publicações no X contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O secretário afirmou que “Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura e prisões arbitrárias que violam os direitos humanos e fazem perseguições políticas, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro".

Em meio a dificuldade de negociação com o governo americano, Haddad se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente e vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), para tratar dos últimos detalhes do plano de socorro aos exportadores afetados pelas tarifas.