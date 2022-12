Haddad anuncia Tatiana Rosito para secretaria de assuntos internacionais da Fazenda

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira, 28, dois novos nomes de sua equipe na pasta. São elas: Tatiana Rosito, que comandará a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, e Fernanda Santiago, servidora de carreira da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que será assessora especial de assuntos jurídicos do ministério.

Elas se juntarão a nomes já anunciados até agora como Marcos Barbosa Pinto (Reformas Econômicas), ex-BNDES e que atuava na iniciativa privada, Guilherme Mello (Política Econômica), professor da Unicamp e economista do PT, além de dois indicados oriundos da gestão de Haddad em São Paulo, Rogério Ceron (Tesouro), Robinson Barreirinhas (Receita Federal), Bernard Appy (Secretaria especial para reforma tributária).

Rosito e Santiago são servidoras públicas de carreira e, segundo Haddad, foram recomendadas pelos órgãos em que trabalham. "Consultamos as areas afeitas às funções que elas vão exercer", disse o futuro ministro, em coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, em Brasília.

Quem é Tatiana Rosito

A economista Tatiana Rosito, 50 anos, é funcionária pública do Itamaraty desde 1994 e tem um extenso currículo na área de assuntos internacionais. A experiência da servidora nas relações econômicas entre o Brasil e a China é um dos fatores que levaram Haddad a escolhê-la para assumir a Assessoria de Assuntos Internacionais.

Rosito passou os últimos anos na China, em cargos-chave na representação da Petrobras no país. Foi representante-chefe da empresa na China e gerente-geral de Desenvolvimento de Negócios na Ásia, entre 2017 e 2019. A servidora faz parte do Comitê Consultivo do Conselho Empresarial Brasil-China desde 2015 e, em 2017, fundou o Grupo de Análise sobre China no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI).

Formada em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rosito é mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Já foi professora de Economia Internacional no Centro Universitário de Brasília (Ceub).

Quem é Fernanda Santiago

Servidora pública federal desde 2003, Fernanda Santiago atualmente é procuradora da Fazenda Nacional. Atuou na gestão Dívida Ativa, no contencioso tributário de massa e estratégico. É formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e especialista em Direito Público e do Estado.

Santiago cursa mestrado em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo (USP). Fundou o grupo não institucional "PFNs de todas as cores", que reflete sobre a falta de diversidade na PGFN. Em 2022, foi eleita representante da

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Conselho Superior da Advocacia-Geral da União (AGU).