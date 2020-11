Guia prático: tudo o que você precisa saber para votar nas eleições 2020

O primeiro turno das eleições municipais de 2020 está marcado para dia 15 de novembro. A data foi alterada em decorrência da pandemia de covid-19. A votação será realizada em 5.567 municípios do país.

Neste ano, não há pleito no Distrito Federal, nem em Fernando de Noronha. Em Macapá, capital do Amapá, a Justiça Eleitoral decidiu adiar a eleição por causa do apagão que afeta a cidade há dias.

Uma novidade este ano é que não haverá o uso da biometria. Por isso, o eleitor precisa ir com um documento com foto. O título de eleitor só é necessário caso ele não saiba sua seção eleitoral. O uso de máscara é obrigatório.

Nas cidades em que houver segundo turno, o pleito está marcado para o dia 29 de novembro.

EXAME fez um guia prático com todas as informações que você precisa saber antes de votar!

Segurança sanitária

Por causa da pandemia de covid-19, o uso de máscara é obrigatório em todas as seções eleitorais. Também haverá a disponibilização de álcool gel. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que você leve a própria caneta para assinar a lista de votação.

O Plano de Segurança Sanitária, elaborado pelo TSE, recomenda que quem tiver febre ou diagnóstico de covid-19 a partir de 14 dias antes do pleito, não deve votar no dia 15 de novembro. Ou seja, a regra vale desde o dia 2 de novembro.

Horário de votação

Das 7h às 17h, com horário preferencial para idosos, acima de 60 anos, das 7h às 10h.

Local de votação

A sua seção eleitoral pode ter mudado. A consulta pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral. Basta fazer a pesquisa pelo nome, número do título de eleitor ou CPF. Também é necessário informar a data de nascimento e o nome da mãe. O eleitor ainda pode fazer a consulta pelo WhatsApp automatizado do TSE. O número é o (61) 9637- 1078. Ao começar a conversa, marque a opção 6

Há ainda a possibilidade de ter o título por meio do aplicativo e-Título, disponível para os sistemas operacionais iOS (iPhone) e Android.

Ordem dos votos

O TSE orienta para que você leve uma cola com os números para agilizar o processo. Na urna eletrônica, primeiro será a vez de escolher um candidato ao cargo de vereador, com cinco dígitos. O próximo passo é selecionar o seu candidato ao cargo de prefeito, com dois dígitos.

Em Mato Grosso haverá ainda a escolha de um senador, na eleição suplementar. A ordem será, vereador, prefeito e senador.

Boca de urna

A propaganda de candidatos no dia da eleição, a chamada boca de urna, é proibida. Mas é permitido ir ao local de votação com camisetas e bonés com fotos e números dos candidatos. Também é possível ir com máscara personalizada.

Resultados

Os resultados começam a ser divulgados pelo TSE a partir das 17 horas do local da votação, respeitando o fuso-horário.

Justificar ausência

A justificativa pode ser feita de três formas: pelo aplicativo e-Título, pelo Sistema Justifica ou encaminhar o requerimento para a zona eleitoral em que for inscrito. Caso não faça a justificativa, há a penalidade de multa e fica impedido de tirar passaporte e assumir cargo público, por exemplo.