Siape: o que é e como consultar matrícula pelo CPF

Com o passar dos anos, o Governo Federal foi aprimorando os seus sistemas e banco de dados para concentrar as informações dos brasileiros de forma facilitada, principalmente quando o cidadão precisa realizar consultas dessas informações em diferentes plataformas.

E um sistema muito usado, principalmente para os servidores públicos, é o SIAPE. Idealizado em 1989, o SIAPE é, até hoje, o sistema responsável por organizar os pagamentos de milhares de trabalhadores brasileiros.

Saiba no detalhe o que é o SIAPE e onde é possível consultá-lo de forma fácil e intuitiva.

O que significa SIAPE?

A sigla SIAPE significa Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. Esse sistema foi criado com o objetivo de fazer uma integração de todos os documentos relacionados à gestão da folha de pagamentos dos funcionários públicos.

O SIAPE tem um papel super relevante na organização do governo com relação a estruturação dos servidores públicos. O SIAPE é o responsável pela produção de folhas de pagamento de mais de 200 órgãos federais.

A API SIAPE Consultas possibilita o acesso aos dados em tempo real dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, que recebem pagamentos pelo SIAPE.

Quem tem matrícula no SIAPE?

Todo o funcionário público, seja ele ativo, pensionista ou aposentado, possui uma matrícula no SIAPE e, mesmo que não esteja em atividade, pode fazer a consulta do número por meio das plataformas digitais do Governo.

Então, se você se enquadra nesses requisitos, saiba que o SIAPE é uma sequência de números de sete dígitos, que pode ser consultado no contracheque.

Como consultar o SIAPE?

Hoje, o melhor lugar para realizar a consulta do SIAPE é pela plataforma do Governo Federal, o SouGov.br. O portal concentra as informações relacionadas sobre o assunto e pelo login e senha no Sou.Gov.br o processo é ainda mais simples e você pode fazer tudo sem sair de casa. Veja aqui o passo a passo:

Acesse a plataforma SouGov.BR ; Clique na opção descrita como “autoatendimento”; Escolha “Consulta de contracheque”; Selecione um mês para realizar a consulta; E pronto.

No contracheque emitido sobre o mês solicitado, você consegue ver o número de matrícula do seu SIAP. Essa consulta pode ser realizada pelos servidores públicos que estão ativos, como também quem é aposentado ou pensionista.

SIAPE x SIGEPE: veja as diferenças

Apesar de serem siglas parecidas, o SIAPE e o SIGEPE, na verdade, têm funções bem diferentes. O SIGEPE era a plataforma responsável por todas as informações dos servidores públicos mas, com a chegada do SouGov.BR, a plataforma foi extinta e todos os dados foram repassados para o novo sistema.

Mesmo não existindo mais, as funções são diferentes. O SIAPE concentra as necessidades relacionadas à folha de pagamento dos funcionários, enquanto o SIGEPE dava o acesso aos mais diversos serviços.

