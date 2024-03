Como regularizar o título de eleitor?

As eleições 2024 estão chegando e a preocupação com o status do título de eleitor se torna mais presente entre os cidadãos. A boa notícia é que continua dentro do prazo a regularização do título para votar em 2024.

Neste artigo, você verá, sem necessariamente sair de casa, como regularizar o seu título de eleitor. Também mostraremos quais as datas importantes para que você o atualize a tempo das eleições municipais de 2024 e como cadastrar a sua biometria.

Quem deve ter título de eleitor?

Em todo o território nacional, é obrigatório o voto para maiores de 18 anos até seus 70 anos. Agora, para jovens de 16 a 18 anos e idosos acima dos 70, o voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório.

No Brasil, o alistamento eleitoral, assim como o voto, é facultativo entre os 16 e 17 anos, e hoje em dia é possível se alistar com 15 anos de idade.

Como consultar a situação do título?

Para consultar a situação do seu título eleitoral é super simples, basta acessar o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) (neste link) e digitar o seu CPF ou número do título de eleitor.

Depois disso, automaticamente, o site te dará o status do seu título, ou seja, se está regular para a votação, se precisa de regularização e, também, se a biometria do cidadão em questão foi coletada e está ativa.

Até quando posso regularizar meu título para as eleições de 2024?

O título pode ser regularizado até o dia 8 de Maio de 2024 para que o cidadão possa votar nas eleições do mesmo ano. São pouco mais de 2 meses para que a situação seja regularizada.

Você pode solicitar a regularização, pagar multa, emitir justificativa e comprovante de regularização da situação eleitoral neste link, de forma rápida e simplificada. Para isso, separe consigo:



Título eleitoral ou CPF;

Nome completo;

Data de nascimento;

Nome da mãe;

Nome do pai.

Se não votei nas últimas eleições, o que acontece?

Caso você não tenha votado nas últimas eleições, é preciso regularizar a sua situação eleitoral.

Se você procura atualizar a sua situação com a justiça eleitoral, infelizmente o prazo para enviar a justificativa já passou, ele deve ser feito em até 60 dias após o turno perdido da eleição em questão.

Mas não se preocupe, existe a alternativa de você pode pagar a multa e justificar até o dia 8 de Maio, prazo oficial de regularização dos títulos.

A regra é diferente para quem estava no exterior: neste caso, a conta é feita com 30 dias após a chegada do cidadão em solo brasileiro.

Quem não tirou a biometria pode votar em 2024?

Quem ainda não cadastrou sua biometria em 2024 pode ficar tranquilo, pois não haverá restrição aos eleitores que ainda não tenham suas digitais registradas no sistema.

Mas, caso você se interesse em deixar tudo em dia, basta ir a uma agência do Poupatempo com seu título de eleitor em mãos e cadastrar a biometria. Todos os documentos atualizados até dia 8 de Maio de 2024 estarão com a biometria liberada para o primeiro turno das eleições municipais deste ano.